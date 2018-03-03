Microsoft Komple Ekrandan Oluşan Notebook Patenti Aldı

Microsoft tamamen entegre donanım parçaları ve katlanabilir ekrandan oluşan yeni bir notebook tasarımı yapmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft, dokunmatik özellikli ve esnek ekrandan oluşan yeni bir patent aldı. Bu patent ile firma gelecekte yeni bir notebook stili cihaz yapmayı hedefliyor. Cihazın ekranı kullanıcının isteklerine bağlı olarak, sanal klavye, geçiş bölümü ve daha küçük ekran olmak üzere 3 farklı bölüme ayrılabiliyor.

Yukarıda gördüğünüz şemalara göre, cihazın ekranının bir kısmı sekizgen çubuklar sayesinde kıvrılabilir hale getiriliyor. Bunun yanı sıra patent sahibi Microsoft, altıgen veya silindirik çubuklarında kullanabileceğini söyledi. Ayrıca hangi ekranı kullandığınızsa cihaz içerisindeki güdümlü ekranlar tarafından belirleniyor.

Patenti alınan notebook’un en ilginç özelliği içerisine sıkıştırılmış donanım parçaları konulacak olması. Esnek bilgisayarın yonga seti işlemciye entegre edilecek. Kısaca açıklamak gerekirse grafik kartı, işlemci kablosuz bağlantı, ram ve depolama alanı gibi donanım birimleri tek bir yerde olacak. Hepsi bir arada sistem sayesinde iç donanımı soğutmak ve dokunmatik giriş sensörü için gerekli alan açılmış olacak.

Diyagramlarda da gördüğünüz üzere cihazda yalnızca iki harici bileşen alanı bulunuyor. Microsoft cihazın üst köşesine ve menteşenin sol tarafına yerleştirdiği harici bileşen alanlarını, güç düğmesi, ses seviyesi geçişi, usb portu, kulaklık girişi, HDMI çıkışı gibi amaçlarla değerlendirecek. Ancak muhtemelen cihazda patentte gösterildiğinden daha fazla harici bileşenleri olduğunu düşünüyorum.

Yeni nesil bir notebook olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, aslında daha çok tabletlerle kıyaslanmalı. Çünkü komple ekrandan oluştuğu için yenilikçi bir tasarım olsa da, diğer notebooklarla aynı segmentte yarışamaz. Yalnızca tasarım farklılığıyla yüksek işlemler yapmayacak kullanıcıların ilgisini çekebilir. Peki, siz patenti alınan cihazla ilgili ne düşünüyorsunuz?