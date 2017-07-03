Microsoft'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde binlerce çalışanını işten çıkaracak.

Microsoft, satış ekibini yeniden yapılandırmak için dünya üzerinde binlerce çalışınını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Techrunch’ın haberine göre güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiler, binlerce Microsoft çalışanının işten çıkarılacağını gösteriyor.

Planlanan küçülme, ülkemiz dahil dünya üzerinde çalışan binlerce Microsoft çalışanını etkiliyor. Yeniden yapılanma adı altında düzenlenecek işten çıkarma olayı, bu aralar birçok büyük firmanın gündeminde olan bir konu. Microsoft’un da Temmuz ayı içerisinde işten çıkarmaları açıklaması bekleniyor.

İşten çıkarma olaylarıyla ilgili sorulara yanıt vermekten çekinen Microsoft’un mali yılı Temmuz ayında tamamlandığı için, işten çıkarmalar için en uygun ayın da Temmuz olduğu düşünülüyor. Bu ay çıkarılacak işçiler yerine ne gibi projeler düşünülüyor bilinmiyor, ancak bu olay Microsoft’un ilk olayı değil. Microsoft geçen yıl 2.850, 2015’te ise 7.800 çalışanını işten çıkarmıştı. Bu işten çıkarmaları yeni finans kaynaklarına çevirmesi ile bilinen Microsoft, bu adımı ile bir nevi küçülme kararı almış durumda.