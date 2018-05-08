Bill Gates, Apple'ın Etkileyici Bir Şirket Olduğunu Söyledi

Apple'ın para ya da değer kaybetmeyi hazmedemeyen bir şirket olduğunu söyleyen Bill Gates, Apple'ın kazanç durumunun diğer tüm teknoloji şirketlerinin üzerinde olduğunu belirtti.

Kısa süre öncesine kadar pek çok analist, Apple’ın zor durumda olduğunu ve iPhone X durma noktasına geldiğini belirtiyordu. Fakat geçtiğimiz hafta 2018 ilk çeyrek raporlarını açıklayan Apple, iPhone X’un yılın ilk üç ayındaki tüm haftalarda en çok satan iPhone modeli olduğunu açıkladı. Bu açıklama, Apple’ın popülerliğini kaybettiği yönündeki iddiaları da bir anlamda savuşturmuş oldu.

Apple’ın kazanç raporlarını açıklamasının ardından ünlü yatırımcı Warren Buffett da Berkshire Hathaway'in yılın ilk çeyreğinde 75 milyon Apple hissesi satın aldığını açıkladı. Apple’ın %5’ini satın aldıklarını açıklayan Buffett, %100’üne sahip olmayı çok istediğini belirtmişti. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi böyle bir şey yakın ve orta vadeli gelecekte çok da mümkün görünmüyor.

CNBC’ye verdiği röportajda Apple ve Buffett’ın açıklamaları hakkında konuşan Microsoft kurucusu Bill Gates ise Apple hakkında ‘etkileyici’ yorumunda bulundu. Teknoloji devlerinin daima iyi bir kar durumu olduğunu dile getiren Gates, Apple’ın ise tüm teknoloji şirketleri içinde en iyi kazanç ve kar durumuna sahip olduğunu belirtti.

Buffett’ın Apple konusunda doğru bir hamle gerçekleştirdiğini söyleyen Gates, Apple için, ‘’Paranın ya da herhangi bir şeyin kaybedildiği spekülatif bir teknoloji şirketi değil.’’ yorumunda bulundu. Elbette ki bu açıklamalar, yatırımcıların Apple hisselerine ilgi göstermesi açısından son derece önemli. Bir yandan ise Apple’ın sürekli destek alması ürün fiyatlarını arttırmak konusunda elini güçlendiriyor.