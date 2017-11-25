Beta güncellemesinde yeni tasarımlar, uygulama geliştirmeleri ve görüntü ayarlarında iyileştirmeler var.

Firma, Microsoft Launcher Android’in yeni bir beta güncellemesini yayınladı. Güncelleme, en çok talep edilen yeni bir ana ekran tasarımını, 12x12 boyutunda görüntüye sahip tema desteğini, daha iyi bölme altı konumlandırma imkanını, beşten fazla uygulama desteğini ve daha fazlasını getiriyor beraberinde.

Microsoft Launcher’ın kazandırdığı yeni özellikler şu şekilde:

Daha büyük görüntü taslağı: Artık uygulama sayfasında 12x12 boyutunda uygulama listesi alabileceksiniz.

Uygulama ya da araçları yarım çerçeve boyutunda taşıyabileceksiniz.

Başka bir çalıştırıcıdan geçiş yapanlara destek sağlanıyor. Hoşgeldiniz sayfasında yedekleme/depolama ya da manuel kurulum ekranı.

Uygulama fontlarında iyileştirme: Yazılarda bükülme oranı azaltılırken, font boyutunda otomatik kesme mantığı da geliştiriliyor.

Sürükle-bırak uygulamaları artık ‘düzenle’ moduna girmeyecekler.

Uygulama kutusunda iken uygulama simgesine uzun süreli basıldığında popup menüsünün çıkması için destek.

Klasör simge/şekil düzenlemesi desteği.

5’ten fazla uygulama desteği.

Arama çubuğu: Yeni kullanıcılar için alt bölümde her zaman gösterilecek arama çubuğu.

Tema: Ayarlar sayfasında tema desteği.

Hava durumu/ Saat aracı kullanıcı ara yüzü geliştirmeleri.

Ayarlar sayfasında yeniden yapılandırma.

Uygulama çökmelerine getirilen çözümler, hata giderme ve performans ayarlamaları.

Microsoft Launcher son zamanlarda Android’de bir milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. Bu sürümün beta sürüm olması nedeniyle Google Play üzerinden beta denetmeni olarak üyelik kaydı yaptırmanız gerekiyor. Böylece beta testine dahil olarak uygulamayı Google Play Store’dan yükleyebilirsiniz.