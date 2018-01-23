Geçtiğimiz gün tanıtılan Lenovo'nun eğitim odaklı bilgisayarları, 100e, 300e ve 500e modellerinde Microsoft, ücretsiz olarak Office 365 özelliğini öğrencilere sunacak.

Microsoft, yalnızca Surface serisi gibi pahalı cihazlara odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda düşük bütçeli cihazları ve öğrencileride düşünüyor. Microsoft, iki önemli iş ortağı, Lenovo ve JP tarafından üretilen dört uygun notebook modelini seçti. Seçilen bilgisayarlar ABD'de $300'dan daha düşük fiyatlara satılacak ve Windows 10 işletim sistemine sahip olacaklar.

Microsoft tarafından seçilen bu notebook'larda, ücretsiz olarak Office 365 uygulamaları kullanılacak. Bu uygulamaları harici olarak satın almak isteyenler, normalde $200'a yakın bir ücret ödemeleri gerekecekti, ancak bu bilgisayarı alan kullanıcılar bu hizmetler için herhangi bir ödeme yapmayacaklar. Microsoft tarafından seçilen bilgisayarlar geçtiğimiz gün tanıtımını yaptığımız Lenovo 100e ve 300e Chromebook'lar, içeriğinde Office 365'in hizmetlerini bulunduracak. JP'ye ait bilgisayar modeli, Classmate Leap T303'te bu hizmeti içeriğinde bulunduracak. Son olarak ise, Trigono V401 notebook, bu hizmeti kullanıcılarına ücretsiz olarak sunacak.

Bahsettiğimiz dört bilgisayara ek olarak, satışı çoktan başlayan HP Stream 11 Pro G4 EE notebook'ta bu hizmetleri öğrencilere ücretsiz olarak kullanma imkanı sunacak. Bahsedilen dizüstü bilgisayarlar, giriş seviyesi bilgisayarlar, ancak fiyatlarına göre performansları oldukça iyi olduğunu söylemeliyiz. Ayrıca Microsoft tarafından bu hizmetlerin ücretsiz olarak sunulmasıyla, daha da cazip hale gelmiş oldular. Sizce eğitim amaçlı böyle bir bilgisayar alınır mı?