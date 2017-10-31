Microsoft LinkedIn'i Outlook.com ile Entegre Ediyor

Microsoft LinkedIn'i Outlook.com ve diğer Outlook araçları ile entegrasyonu için çalışmalara başladı. Süreç Aralık ayında sona erecek.

LinkedIn, Microsoft onu Rapportive adı verilen bir şirketten almadan önce oldukça küçük bir sosyal ağdı. Ancak artık dünyanın en büyük profesyonel sosyal ağlarından biri oldu. Ayrıca Microsoft'da her geçen gün LinkedIn'i operasyonlarının merkezi haline getirmeye devam ediyor. Bugün Microsoft'un Office blogunda duyurduğuna göre, LinkedIn'in Outlook.com'la olan entegrasyon süreci başladı.

Sürecin Aralık ayı gibi tamamlanacağı, daha sonra da Outlook'un mobil uygulamaları, masa üstü versiyonuna, SharePoint'e ve OneDrive'ın Bussiness versiyonuna da aynı entegrasyon sürecinin devam edeceği duyuruldu. Entegrasyonla birlikte, artık Outlook'a bağlı e-posta adreslerini LinkedIn ile bağlayan kullanıcılar, LinkedIn'in profil özelliklerini Outlook içerisinden görebilecekler.

Yeni arayüzle birlikte size mail atan kişilerin, eğer LinkedIn profillerini e-posta adresine Outlook üzerinden tanıtmışsa, LinkedIn profillerine doğrudan ulaşabileceksiniz. Ayrıca bu bilgileri görebildiğiniz (bir anlamda mini bir LinkedIn ekranı) olacak olan küçük açılır pencere aracılığıyla Outlook üzerinden LinkedIn'den arkadaş ekleme gibi şeyleri yapabileceksiniz.

Bu Microsoft için açıkçası çok büyük bir adım. Google'ın zamanında Google+ için yapmaya çalıştığını eğer Microsoft LinkedIn'e uygulayabilirse, LinkedIn profesyonel sosyal ağ kullanıcılarının neredeyse sürekli kullandığı bir araç haline gelecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu entegrasyon LinkedIn'i kullanacak olan profesyonel kitle için ağın popülerliğini arttıracak mı?