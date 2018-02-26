Microsoft, Lumia Telefonlarını Tekrardan Satışa Sundu

Eğer bir Lumia sevdalısıysanız, bu satın almak için son şansınız olabilirdi, fakat artık değil.

Microsoft, Lumia hayranlarını tabir-i caizse "trolledi" diyebiliriz.. Geçtiğimiz Haziran ayında Lumia serisini sonlandırarak, Windows Phone fanlarına sadece HP Elite x3 ve Alcatel Idol 4S gibi seçenekler bırakan Microsoft, Lumia telefonlarını kısa bir süreliğine tekrar satışa sundu, ancak ürünler bir süre sonra ortadan kayboldu.

4 farklı Lumia modelinin fiyatlandırması ise şu şekildeydi:

Lumia 950 399 $

Lumia 950 XL 499 $

Lumia 650 199 $

Lumia 550 139 $

Ekim ayında Windows Phone projesinin başarısızlıkla sonuçlandığını kabul eden Microsoft'un, Lumia serisi telefonları tekrar satışa sunarak Windows Phone'un ölümünü yavaşlatmaya çalışıyor olabileceği düşünüldü, ancak sonra anlaşıldı ki ürünler yanlışlıkla listelenmiş. Kısa bir süreliğine Microsoft Online mağazasında listelenen Lumia'ları kimse satın aldı mı bilmiyoruz, fakat bir hata sonucu listelenen Lumia'lar tekrar satılmayacak. Microsoft Windows Phone'un fişini çekmedi mi acaba diye düşündüren bu kısa süreli olay, Windows Phone sevenleri heyecanlandırsa da, sonradan hayal kırıklığına uğrattı.