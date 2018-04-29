Microsoft, 2019'a Kadar Mobile Platforma Destek Sunacak!

Hemen hemen hepimiz Windows telefonlarının artık çok fazla gelecek vaat etmediğini biliyoruz. Ancak görünüşe bakılırsa Windows bizim gibi düşünmüyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Windows, mobile yatırımlarının devam ettiğini bildirdi.

Gelişen teknoloji ile birlikte, çoğu kişi artık Windows telefonlarının bir geleceğini olmadığı kanaatine vardı. Hal böyle olunca da tahmin ettiğiniz üzere Windows telefonları gündemden bir adım geride kaldı. Ancak görünüşe bakılırsa Windows bu yarıştan çekilme niyetinde değil ve ilerleyeceğine inanıyor. Bu noktada Windows telefonlarına yatırım yapmaya devam edeceğini bildiren şirket, açıkçası bizleri şaşırttı.

Microsoft şu aralar yeni bir cihaz piyasaya sürme niyetinde olmasa da, hatalarını aradığını ve 2019’un ortasına kadar eksik noktalara destek olacağını bildirdi. Destekleri ve araştırmaları sonucunda güvenlik yamalarını tespit etmeyi uman şirket ardından da yeni bir bakış açısı ile piyasaya yeniden giriş yapacağının altını çizdi.

Diğer bir yandan bizler artık Microsoft’un yarıştan çekildiğini düşünürken, bugün yapılan bir konferans görüşmesinde konu ilgili olarak CEO Satya Nadella bir açıklamada bulundu. Nadella açıklamasında, Microsoft’un mobil cihazlarla ilgilenmekten geri durmadığını ancak bu konu hakkında biraz zamana gerek olduğunu vurguladı. Microsoft geri kaldığı mobil yarışında rakiplerine yaklaşır mı veya yaklaşsa bile piyasada uzun ömürlü olarak kalır mı bilinmez ancak bu girişim, Windows telefon severleri umutlandıracaktır.