Microsoft Modüler Yüzeyli Telefon Mu Üretiyor?

Microsoft, modüler yüzeyli telefon üstünde mi çalışıyor? Yeni keşfedilen patentler bunu işaret ediyor.

Microsoft'un bir süredir katlanabilir ekranlı yeni bir mobil cihaz üzerinde çalıştığını (en azından ümit ettiğini) biliyoruz. Ve birkaç aydır da bunun nasıl olacağına dair patent ve teknolojilerin bilgisi dolaşıyor.

Bu bilgilerden yola çıktığımızda, tablet veya akıllı telefon olması muhtemel mobil cihazın, kapalı haliyle bir kitabı andıracak şekilde göründüğü, tablet ve akıllı telefon gibi bir çok form faktörünü sağlayan, menteşe vasıtasıyla birbirine bağlanabilen katlanabilir ekranlara sahip olduğu sonucuna varabiliyoruz. Yeni keşfedilen modüler bilgisayar bağlantı menteşesi, bu zamana kadar nadiren tartışıldığını da göz önüne aldığımızda, akıllara şunu getiriyor; Microsoft'un yeni projesi aslında bir modüler cihaz mı?

Patent, ekranların birbirinden nasıl ayrılabildiğini anlatıyor. Muhtemelen her bir ekran birbirinden bağımsız olarak da iş görebiliyor. Bu durumda, Surface/Andromeda cihazında, Surface Pro'ya benzer şekilde laptoptan tablete dönüşümü sağlayan sökülebilir klavye gibi olacağı fikrini uyandırıyor. Patentin soyut kısmı ve çizimler, sistemin nasıl işleyeceğini gösteriyor.

Patent çizimlerine bakıldığında iki kısımdan oluşan, sökülüp takılabilir menteşeler tarif ediliyor. Her bir menteşe, dışbükey şekilde parçanın döndürülmesini sağlıyor. Her bir menteşe kısmının gövdesi, karşıda denk geldiği yüzde bir birleşim kısmına sahip bulunuyor. Bağlantı kısmı ise en az bir bağlantı elemanı içeriyor.

Her menteşe kısmı, bağlandığı kısmın döndürülebilmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş menteşe pimi içeriyor. Yine her menteşe bölümünde, parçanın çıkarılabilir düzende olmasını da gözeterek en az bir bağlantı elemanı yer alıyor.

Tabii ki bu patentlerden yola çıkarak, cihazın tasarımının veya kendisinin bu şekilde olacağı düşünülmemelidir. Daha fazla bilgi için Surface Phone'un tanıtılmasını bekliyoruz.