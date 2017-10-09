Canı oldukça sıkılan bir Microsoft mühendisi, yazılımcıların eğlencesi haline gelecek bir Twitter botu tasarladı. Yazılım, GitHub üzerinde küfürlü söylemler içeren yorumların otomatik olarak tweet’liyor.

GitHub’ı bilirsiniz. Yazılım dünyasının veri merkezidir ve yazılımcıların sosyal medyasıdır. Günümüzde bu platform olmadan yazılımcıların gelişimleri yavaşlayabilir, fikir birlikteliği ile ortaya çıkan güzel işlerden mahrum kalabiliriz. Bunu sağlayan en güzel özelliği ise tamamen özgür bir platform olmasıdır. Ancak yazılımcılar, kimi zaman GitHub yorumlarında küfürlere yer veriyorlar. Bu durum o an eğlenceli olmasa da bir mühendis hepimizi güldürmeyi başardı.

Microsoft Azure’de görev alan Will Pearson, Gitlost adında oldukça eğlenceli bir yazılım geliştirdiği için küfürbaz GitHub yazılımcılarını gafil avlıyor.

İşte bot Twitter profili “Developers Swearing’in başlıca tweetleri:

"Tim'in pisliklerini biraz daha temizleyeyim"

"Yeni projemi yayınlamak için ikinci girişimim Money Mapper, eski Money Fucker'ı içeriyor"

"Kalçalar ve göğüsler alt bilgiye eklendi"

Söz konusu otomatik paylaşımlara ilgili paylaşımın ve sayfanın linkini neden eklemediğini sorduklarında Pearson, diğer yazılımcıların reklam için botu kullanmalarını engellemek istediğini söylüyor. Aksi takdirde yazılımını tanıttığı içerikte küfür eden bir geliştirici bu yolla binlerce kişiye ulaşabilirdi.

Yazılım her gün 10’a yakın küfürlü içeriği Twitter profili üzerinden ifşa etmeye devam ediyor. Ziyaret etmek isteyenleri şöyle alalım.