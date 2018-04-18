Office 2019 uygulamasını önümüzdeki yıl yayınlamayı planlayan Microsoft, OneNote programında da bazı değişikliklere gidecek.

Microsoft tarafından geliştirilen birçok kişi tarafından yazı yazmaktan, sunum yapmaya ve çizelge tutmaya kadar birçok işte kullanılan tek uygulama olan Office serisinin 2019 versiyonu önümüzdeki sene yayına sunulacak. Şirket tarafından çeşitli periyotlarla yeni özellikler eklenerek güncellenen uygulama daha stabil ve kullanışlı olma yolunda ilerliyor. Yine Microsoft tarafından geliştirilen OneNote adlı not alma uygulaması da sürekli üzerine yeni bir şeyler koyarak yoluna devam ediyor. Halihazırda OneNote, Office 2016'da bulunan bir masaüstü sürümüne ve Windows 10 için ayrı bir Evrensel Windows Uygulamasına dahil olarak bulunuyor.

Microsoft tarafından yeni alınan kararla, OneNote'un masaüstü sürümü Office 2019'daki Windows 10 sürümüyle değiştirilecek. Ayrıca Office 2019'un bir Mac versiyonu da hizmete sunulacak. Bununla birlikte mevcut masaüstü uygulaması olan OneNote 2016 artık yeni özelliklerle güncellenmeyecek. Başka bir deyişle Microsoft, uygulamaya destek sunmayı bırakacak.

Ancak, Microsoft uygulamaya ilişkin olarak 2020 yılına kadar gerekli güvenlik ve hata giderme günvellemerini sunmaya devam edecek. Microsoft, son aylarda OneNote Windows 10 uygulamasını aşamalı olarak geliştiriyor ve gelecekte daha fazla yeni özellik sunmayı planlıyor. Windows 10 OneNote'ı bu yaz, etiket ekleme ve arama yeteneği içeren güncellemelere ve Office dosyalarının canlı ön izlenmesi gibi özelliklere kavuşacak. Peki, sizin favori ofis programınız nedir?