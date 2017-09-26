Microsoft, Office 2019'u Duyurdu!

Bugün yapılan Ignite konferansında, Microsoft Office uygulamalarının yeni sürümü Office 2019'u duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Orlando kentinde, Microsoft'un 25-19 Eylül arasında gerçekleştiriyor olduğu "Microsoft Ignite" etkinliği tüm hızıyla sürmekte. Windows Central'ın bildirdiğine göre, Microsoft yeni Office güncellemesi olan Office 2019'u ve Office programlarına gelecek yeni özellikleri tanıttı. Microsoft yetkilileri yeni Office güncellemesinin 2018'in ortalarında geleceğini bildirdi.

Etkinlikte yapılan açıklamalarda iki ana konuya değinildi. PowerPoint ve Excel üzerinden değinilen bu özelliklere, söylenene göre daha yenileri de eklenecek. Powerpoint Office 2019 ile birlikte çizim tabletlerinden alıştığımız baskıya göre kalınlığın artması gibi özellikleri destekleyebilecek. Ayrıca PowerPoint'te sunuları daha etkili hale getirmek için yeni animasyon efektleri ve slayt sırasında sayfaya zoom yapma gibi özellikler getirilecek.

Excel'e ise getirilecek yeni formül işleme ara birimleriyle birlikte tam bir veri işleme canavarına dönüşeceği belirtiliyor. Ayrıca Server arayüzüne ise bir takım, IT yöneticilerinin işine yarayabilecek güvenlik ve yönetim araçları getiriliyor. Her ne kadar PowerPoint eskisi kadar tercih edilen bir slayt uygulaması olmadığı için, yeni getirilecek özelliklerin PowerPoint'i popülerleştirip popülerleştirmeyeceği bilinmiyor. Ancak kurumsal anlamda Excel'in hala bir rakibi yok ve Microsoft'un programı hala bu kadar geliştirmeye devam etmesi iyice rakipsiz kılacağa benziyor.

Microsoft'un hala elindeki en büyük kozu olan Office programları 2019 sürümüyle daha da gelişeceğe benziyor. Diğer özellikleri ise ya ilerleyen zamanlarda ya da resmi güncelleme gelince görebileceğiz. Ancak şu an var olan haliyle bile Office ortalama kullanıcıları mutlu etmeye devam ediyor gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Microsoft'un Office uygulamaları bir paket olarak popülerliğini arttıracak mı? Yoksa daha iyi alternatifler de geliyor mu?