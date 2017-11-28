Microsoft Office Sonunda Chromebook’lara Geldi!

Microsoft’un Office desteği yaklaşık 1 yıllık test sürecinin arından tüm Chromebook’lar için kullanıma sunuldu.

Google'ın bulut tabanlı laptop işletim sistemi, düşük donanımlı cihazlarda kullanım kolaylığı ve hızlı çalışması sayesinde oldukça popüler hale geldi. Sistemi kullanmaya başlamak için bir şans arayan bir çok profesyonel ise, Office uygulamalarının çalışmıyor oluşu sebebiyle bu işletim sistemini kullanmadı. Microsoft, bu duruma el atarak tam sürümleri henüz olmasa da Android'deki mobil versiyonlarını Chromebook'larda kullanıma açtı.

2016 yılının Kasım ayında başlayan ve yaklaşık 1 yıl süren test sürecinin ardından tüm Chromebook modellerine gelen Microsoft Office, Chromebook‘larda yer alan Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.

10.1 inç ve altında ekran boyutuna sahip olan modeller için ücretsiz olarak sunulacak olan Microsoft Office, daha büyük ekran boyutuna sahip olan modeller için ise abonelik talep edecek.

Ülkemizde Chromebook’lar yaygın olmasa da yurt dışında birçok öğrenci ödevlerini yapmak için bu bilgisayarları tercih ediyor. Yine de Chromebook'un ileride daha geniş pazarlara da açılması planlanacağı düşünülürse, artık tam anlamıyla cihazın klasik laptoplara bir alternatif olmaya başladığını söyleyebiliriz.