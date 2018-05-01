Büyük bir kesim tarafından, özellikle de iş dünyasında kullanılan Microsoft Outlook, birçok farklı platform için güncelleniyor.

Her ne kadar belirli bir kitlenin e-mail kontrolü için 'tarayıcıdan siteyi aç, maillerine bak' şeklinde genel geçer bir yordamı olsa da, birden fazla mail hesabı kullanan ve bunların organizasyonu konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen kullanıcılar için Outlook türevi, maillerinizi masaüstünden kontrol edebileceğiniz yazılımlar popülerliğini koruyor.

Bu bağlamda herhangi bir masaüstü uygulaması olmayan ve yine Outlook'a entegre edilebilen Gmail'in tasarımsal yeniliklere gidiyor olması, Microsoft'u da harekete geçirmişe benziyor. Outlook hem masaüstü uygulamasında hem de web sayfasında ciddi yenilik ve değişimlere gidiyor.

Outlook Takvim

Takvim uygulaması Outlook'un güçlü yönlerinden ve Microsoft bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor gibi. İlk yenilik e-mail adresinize gelen fatura mailleri sonrasında, takviminizin son ödeme tarihini otomatik olarak işaretleyip sizi gününde uyarabilmesi. Bununla birlikte ödeme tarihinden iki gün önce size mail de gönderebiliyor olacak. Bununla birlikte takvimde artık toplantılarınızı daha iyi organize edebileceksiniz.

Outlook Mobil

Outlook'u mobil üzerinden kullananlar için de Microsoft çeşitli düzenlemeler planlıyor. Tasarımsal yeniliklerden ziyade, e-postalarınız arasında gezinirken ve önemli mailler gönderirken hataların minimize edilmesine odaklanılmış. Örneğin gönderici, konu ve bcc kısımlarının herhangi birini karıştırır veya hata yaparsanız, karşı tarafa bu postayı göndermeden önce Outlook sizi uyaracak ve bu şekilde komik e-posta hatalarının önüne geçilmiş olacak. Ayrıca evraklarınızdan ekran görüntüsü alıp derleyebilmek gibi birçok işlevi yerine getirebileceğiniz Office Lens uygulaması da Outlook'a entegre edilecek.

Mayıs ayı içerisinde hem Windows kullanıcılarına hem de mobil için iOS ve Android kullanıcılarına sunulacak olan Outlook güncellemesi mail deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağa benziyor. Bu bağlamda Gmail ile olan rekabetin iki taraf için de kaliteyi getirdiğini söyleyebiliyoruz.