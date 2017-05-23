Microsoft, Outlook'taki 'J' Hatasını 7 Yıl Sonra Çözdü!

Microsoft, yıllarca umursamadığı hatayı sonunda çözdü. Şirket, bir yazılımcının birkaç saatini bile almadan çözebileceği hata için herkesi yıllarca bekletti

Microsoft, geçen hafta yayınladığı raporda şirketin Outlook hizmetinde bulunan “J” hatalarını düzelttiğini açıkladı. Yaklaşık 7 yıldan beri bulunan hata, kullanıcıların sayısız ikazlarına rağmen kaldırılmamıştı. J hatası, Outlok’un gönderilen e-postaları görüntülemek için Microsoft ürünü olmayan ürünleri kullandığında, “:)” iki nokta ve parantezden oluşan gülen surat yerine gelen harfti.

“J” Hatasının Teknik Açıklaması

J hatasının merkezinde yer alan konu, Outlook’un e-posta içeriğini işlemek için Word motorunu kullanmasından kaynaklanıyordu. E-postalar gönderilirken “:)” birleşimleri otomatik olarak gülen surat simgesi olan Wingdings karakterine dönüştürülüyor. E-posta hedefine ulaştığında e-posta istemcisi içeriği okur, Wingding karakterini bulur ve ekrana basar. Alıcının aygıtı Wingding yazı tiplerini desteklemiyorsa, “:)” yenine “J” yazılır.

7 yıldan beri göz zevkini bozan bu hatayı bunca yılın ardından çözen Microsoft, Windows kullanıcılarından mesaj alan iOS, Android, Linux gibi işletim sistemi kullanan kullanıcıların rahat bir nefes almasını sağladı.

Geçen hafta The Guardian teknoloji muhabiri Alex Hern’in farkına varmasının ardından ortaya çıkan olay, Microsoft sözcüsü tarafından da doğrulandı.