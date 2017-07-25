Microsoft Paint'e veda etmeye hazırlanırken Paint'in yerine kullanabileceğimiz 5 uygulamayı listeledik.

Çoğumuzun ilk dijital resim deneyimine yardımcı olan Paint'e veda ediyoruz. Ancak bir Paint olmasa da size daha fazla özellik sunacak bazı alternatif uygulamalar var.

İşte Paint'in yerine koyabileceğiniz 5 ücretsiz uygulama:

Eğer Paint'te çizim yapmayı seviyorsanız bu uygulama tam size göre. Dokunmatik ekranı da destekleyen uygulama, gerçekçi fırça ve kalem seçenekleriyle size kullanışlı bir çizim hizmeti veriyor.

Daha profesyonel olarak kullanmak isterseniz ücretli versiyonu da mevcut.

Bu program biraz daha usta işidir. Eğer sadece 'kendimce kedi, köpek çizimleri yapacağım' diyorsanız, bu program size fazla gelebilir. Ancak biraz yeteneklerinizi zorlamak isterseniz, sunduğu özelliklerle usta işi dijital çizimler yapabilirsiniz.

Eğer daha basit ve kullanışlı bir uygulama istiyorsanız, IrfanView aradığınız program olabilir. Resimlerin boyutlarını değiştirebilir, döndürebilirsiniz. Ayrıca çeşitli efektler ile görselliği zenginleştirebilirsiniz. Elbette ki bunların yanında temel boyama ve resim araçlarına da sahiptir.

İşte bir amatör çizimcileri zorlayacak, ancak yetenekli dostları mutlu edecek bir program daha. Yazılım size çizim konusunda oldukça yardımcı olacak, hatta titreyen elinizin çiziminizi bozmasını dahi engelleyecek. Daha çok çizgi roman severlerin kullanmak isteyebileceği bir uygulama.

Tarayıcı tabanlı bir uygulama olan Pixlr Editör, web de dolaşırken resimler ile ufak oynamalar yapmanız gerektiğinde bunu bilgisayarınıza program yüklemeden tarayıcı üzerinden halletmenizi sağlar. Biraz karışık bir yapısı var gibi dursa da kullandıkça alışıcağınızı düşünüyoruz. Program bir çizim aracından çok resim düzenleyicisidir.