Microsoft, Surface bilgisayarların izinden giden yeni kablosuz klavyesini duyurdu. Yeni klavye parmak izinizi okuyabiliyor.

Microsoft, yeni tasarım harikası Surface dizüstü bilgisayarlarını duyurduktan sonra, şimdi de bu cihazların ışığında çevre birimleri duyurmaya başladı. Şirket, yeni duyurduğu kablosuz klavye ile yine Surface şıklığını yakalamayı başarmış. Üstelik bu güzel klavyeyi yalnızca Surface bilgisayarlarda değil, Windows 8.1 ve üstü, MacOS 10.10.5 ve üstü, Android 4.4.2 ve üstü ve iOS 8.1 ve üstü işletim sistemini destekleyen tüm cihazlarda kullanıma açıyor.

Bluetooth 4.0 ile bağlanan cihaz, güzel tasarımı dışında bu sıralar amiral gemilerinin baş belalısı olan parmak izi okuyucusu ile dikkat çekiyor. Tuşlarından birisi sayesinde parmak izinizi okuyabilen kablosuz klavye, Windows 10’da şifrenizi girmeye gerek kalmadan tek bir tuşla oturumu açabilmenizi sağlayacak. Parmak izi okuyucu yalnızca oturum açmakta kullanılmıyor. Windows Hello ile çalışan herhangi bir uygulamaya girebilir ve herhangi bir şifre girmeden istediğiniz ürünleri satın alabilirsiniz. Bunun için parmak izinizi okutmak yeterli olacak.

Ergonomik bir tasarımla gelen klavyenin üzerinde chicklet tuş düzeni var. Bu düzen, klavyenin tuşlarının küçük çıkıntılarının olduğu durumlarda olur. Özellikle yazı kullanan kullanıcılar bu klavye yapısını tercih ederler.

Microsoft’un modern klavyesi yakında Microsoft Store ve diğer perakende satış mağazalarında 130 dolar(458 TL+vergi) karşılığında satışa sunulacak. Bu fiyatlarla da görmüş olduk ki son zamanlarda çevre birimlerinin fiyatları da inanılmaz oranlarda artış gösterdi.