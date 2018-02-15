Microsoft Photos Companion - iOS - Android İndir

Microsoft, iOS ve Android işletim sisteminde PC’ye WiFi üzerinden bağlanıp hızlıca fotoğraflarınızı aktarabileceğiniz yeni sistemini duyurdu.

Microsoft, yayınladığı yeni bir uygulamayla, Android veya iOS işletim sistemine sahip telefonlardan herhangi bir kablo gereği duymadan fotoğraf aktarabilmenizi sağlıyor. Telefonunuzda bulunan fotoğrafları bilgisayarınıza aktarıp güvenle saklamanıza olanak tanıyacak yeni uygulama, bilgisayarınıza bağlanıp telefondaki fotoğrafları Windows 10 PC’ye aktarıyor.

Microsoft Garage projesinin bir parçası olarak geliştirilen uygulama, Windows 10’un yerleşik fotoğraflarına bağlanarak, telefondan bu klasöre fotoğraf aktarmaya olanak tanıyor. Eğer OneDrive, Google Drive gibi bulut hizmetleri kullanıyorsanız bu hizmeti kullanmanıza gerek yok, ancak telefondaki fotoğrafları düzenli olarak bilgisayara ulaştırmanız gerekiyorsa, telefonu kabloyla takmak yerine aynı ağ üzerinden telefonla bilgisayarı birbirine bağlamak daha pratik bir çözüm sağlayabilir.

Öncelikle bu bağlantıyı kurabilmek için bilgisayar ve telefonunuzun aynı ağ üzerinde olması gerekiyor. Windows 10’un en güncel versiyonunu yüklemeli ve QR kodu aracılığıyla Windows 10’la telefonunuzu bağlayabilirsiniz. Aynı ağ üzerinden fotoğrafları bilgisayarınıza yükleyerek telefonun bozulma, çalınma durumlarına karşı anılarınızı koruma altına almış olursunuz.

Uygulama şu anda Windows 10 PC’ye kalıcı olarak bağlantı sunmuyor. Bu yüzden fotoğraflarınızı yedekledikten sonra yeniden bağlanmak istediğinizde yine QR kodu ile doğrulama yapmanız gerekiyor. Uygulamanın çalışabilmesi için Fotoğraflar’a gidip, sağ üstte yer alan seçenekten Ayarlar’a gitmeli ve burada yer alan “Ek Özellikler” seçeneğini “Açık” yapmalısınız. Bunu yaptıktan sonra, aynı WiFi ağı üzerinde olduğunuzda telefon ve bilgisayar birbirine bağlanacaktır. Uygulamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.