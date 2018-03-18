Microsoft, Profesyonel Çeviri Yapan Yapay Zeka Geliştirdi

Microsoft’un Çinceden İngilizceye çeviri yapmak için geliştirdiği yapay zeka haberleri profesyonel bir insan kadar iyi çeviriyor.

Gelecekte neredeyse tüm iş sektörlerini kontrol edecek yapay zeka ve makineler her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Çeviri geleneksel olarak, sihirli insan dokunuşlarına ihtiyaç duyan bir iş gibi kabul edilirdi. Ancak, Microsoft’un yeni yapay zekası Çinceden İngilizce’ye metin çevirisinde oldukça başarılı bir iş çıkardı. Teknoloji devinin bir sonraki hedefi Çinde’ki tüm gerçek zamanlı haberleri İngilizce’ye çevirmek.

Yapısı gereği Çince oldukça zor öğrenilen bir dildir ve Anadili Çince olmayan birinin gazete okumak için 3 bin farklı karakter kombinasyonunu ezberlemesi gerekiyor. Daha önce otomatik çeviriyle ilgili girişimlerin yapmış olduğu hatalar tüm dünya’nın eğlence kaynağı oldu. Ancak Microsoft geliştirdiği yeni yapay zeka sayesinde bu durumun son bulacağını ve profesyonel insanların kalitesinde çeviri yapacağını iddia ediyor.

Yapay zekanın geliştirme aşamasında ekip, profesyoneller tarafından gazetelerden çevirilmiş 2 bin cümle örneğinden yararlandılar. Bir dili çevirmek için sistemin öğretilmesi oldukça karmaşıktır çünkü aynı kelimenin iki farklı çevirisi eşit derecede doğru anlama gelebilir. Ancak insanlar ruh hali ve kimle iletişim kurduklarına bağlı olarak farklı kelimeler seçme konusunda daha az zorluk çekerler. Yeni yapay zeka tarafından çevirim esnasında yapılan seçimler insanlara oldukça yakın sonuçlar verdi.