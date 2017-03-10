Microsoft: "Project Scorpio 4K'da İlk ve Tek"

Microsoft'un anlattığına göre Project Scorpio ilk gerçek 4K deneyimini sunacak. İşte detaylar...

E3 fuarına günden güne yaklaşıyoruz. Konsollar hakkındaki haberer de artmaya başladı. Görünüşe göre Xbox cephesinde de orta seviye için üretilen Scorpio için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Konsol hatta Xbox Store'da bile artık görüntülenebiliyor, ama tabii ki henüz satışta değil.

Xbox Store'da yer alan Project Scorpio için Microsoft gerçekten çok iddialı konuşuyor. Cihazın sayfasında "ilk ve gerçek 4K deneyimi" şeklinde bir ibare yer alıyor. Peki PlayStation 4 Pro? O da 4K değil miydi?

Bu konudaki söylentiler PS4 Pro'nun görüntüyü upscale ettiği yönünde. Yani aslında 4K olmayan görüntüyü PS4 Pro alıp 4K gibi gösteriyor. Scorpio'nun iddiası ise oyunları tamamen, upscale olmadan doğal olarak 4K'da oynatmak. Tabii ki PS4 Pro'nun bunu yaptığı kesin bilgi değil.

Ancak Scorpio bunu yapabilecek mi, yoksa bu sadece bir kelime oyunu mu? Zira upscale işini Scorpio da yapabilir ve kolayca da gün yüzüne çıkmaz. Bu durumun bir pazarlama taktiği mi yoksa gerçek mi olduğu, E3 fuarında belli olacak. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Scorpio gerçekten PS4 Pro'yu geçebilir mi?