Microsoft Kuantum Programlama Dilinin Önizlemesini Yayınladı

Microsoft, kuantum algoritmalarının daha hızlı oluşturulması ve test edilmesi için Q# programlama dilini ve kuantum simülatörünü yayınladı.

Microsoft, kuantum bilgisayarları için oluşturulan ve Q# olarak adlandırılan yeni programlama dilinin önizleme sürümünü yayınladı. Yazılım devi, kuantum algoritmalarını test etmek ve hataları ayıklamak için geliştiricilere bir de kuantum simülatörü yayınladı.

Microsoft bu yeni dili ve simülatörü ilk olarak Eylül ayında duyurmuştu. Şirketin açıklamasına göre bu yeni programlama dili, kuantum hesaplama işlemlerine geleneksel programlama konsepti getirmeyi amaç ediniyor.

Kuantum bilgisayarlar çok nadir bulunduğu için kuantum programlarını test etmek o kadar kolay değil. Bu nedenle Microsoft, bir kuantum simülatörü yayınladı. Bu simülatör sayesinde 32 qubit kuantum programları çalıştırılabiliyor. Simülatörün Azure versiyonunda ise 40 qubit program çalıştırılabiliyor.

Gerçek kuantum bilgisayarları kriyojenik sıcaklıkları kullanır ve bir avuç qubit’ten oluşur. Üstelik qubit’ler ile ortam arasındaki istenmeyen etkileşimler en doğru kuantum algoritması hesaplamaları için hata tespiti ve ayıklaması amacı ile ek qubit’ler gerektirir.

Microsoft’un amacı ise farklı bir tür kuantum biti olan topolojik qubit kullanan fiziksel kuantum bilgisayarları üretmektir. Böylece bilgisayarlar ortamdan daha az etkilenecek ve ek qubit’lere ihtiyaç duymayacaktır.

Microsoft çok geniş bir kullanım alanı olabileceğini düşünüyor. Bunların başında ise hiç şüphesiz kriptografi geliyor. Microsoft’a göre binlerce qubit gerektiren işlemler daha küçük kuantum bilgisayarları sayesinde kolaylıkla halledilebilecek.