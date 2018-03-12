Geliştirilen CLAW isimli cihaz sayesinde, sanal gerçeklik dünyasına dokuna bileceğiz ve çok daha fazlasını hissedebileceğiz.

Sanal gerçeklik sektöründe her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu güne kadar sanal gerçeklik evrenini görebiliyorduk ve etkileşime girebiliyorduk, artık geliştirilen “CLAW”(Pençe) adını verdikleri cihaz sayesinde dokunma ve hissetme becerilerine de sahip olacağız.

Yapılan işleme göre sopa, parmak ve el gibi bölgelere yerleştirilen cihaz içerisindeki servo motorlar, kuvvet sensörleri ve havalı ses bobini gibi şeylerden yararlanarak sanal gerçeklik evrenine dokunmamızı sağlayacak. Örnek vermek gerekirse elinizdeki tenis raketine değen topu ve sonrasındaki yorgunluğu tam anlamıyla hissedebileceğiz.

Ancak bu durum bazı oyunlarda sıkıntılara yol açabilir. Aksiyon karakterleri oyunlar sırasında bir silahi binlerce kez ateş etmekten yorulmuyor, ama bizler yorulabiliriz. Hatta elimizde sürekli hissedeceğimiz tepmeler bir süre sonra su toplamasına bile neden olabilir. Kesin olan tek şey yaşadığımız sanal deneyimin geliştirilen yeni cihaz sayesinde çok daha gerçekçi olacağı.

Yeni teknoloji henüz genel olarak şiddet oyunlarına yoğunlaşmış olsa da, ileride kumar oyunlarında gerçekten zar atmak gibi birçok farkı kapıyı açabilir. Ayrıca dokunma teknolojisi sayesinde görme engeli bulunan insanlar da sanal gerçeklik dünyasının keyfini çıkarabilir. Belki de, gelecekte tüm vücutta bulunan sanal gerçeklik kıyafetleriyle çok daha fazlasını hissedebiliriz.