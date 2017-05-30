Microsoft’un İnsanın Kendi Kemik Seslerini Bile Duyabileceği, Dünyanın En Sessiz Odası!

Microsoft, geleceğin elektronik cihazlarını tasarladığı bir oda yarattı. Oda öylesine sessiz ki, bir insan kendi kemik seslerini bile duyabiliyor.

Microsoft’un Washington’da bulunan merkezinde özel olarak inşa edilen oda hakkında konuşan LeSalle Munroe (Microsoft Donanım Mühendisliği çalışanı), burada birkaç saniye kımıldamadan duran bir insan, kanının damarlarında dolaştığını ve gözlerinin yuvalarında oynadığını duyacağını söylüyor.

Şirketin bazı ürünlerini burada geliştirdiği oda, 2015 yılında -20.6 desibel ile dünyanın en sessiz yeri unvanını kazanmış. Bu rakamı anlamak için şöyle bir örnek verelim: İnsan fısıltısı 30 desibel, nefes alış verişimiz ise 10 desibel kadardır.

Ayrı bir temel üzerinde, titreşim üzerinde 68 yay üzerinde kurulan oda, dışarıdaki sesi geçirmesin diye 6 kat beton duvarla kaplanmış. Bu sayede sesin duvarlara çarpıp yankı yapması engellenmiş oluyor. Kapılarının çerçevesinde özel izolasyonlar bulunan odadaki havalandırma, kablo girişi, hatta yangın söndürme teçhizatı bile özel olarak tasarlanmış.

British Columbia Üniversitesi'nde uzmanlık alanı duyusal yoksunluk olan psikolog Peter Suedfeld, sessiz odaya olan hayranlığını şu cümlelerle ifade ediyor: "Etrafımızı çevreleyen dünyada her sesin yankı yapmasına öyle alışkınız ki, bu odada sadece tok ses var. Tıpkı karanlık bir odaya girdiğinizde önce hiçbir şey göremeyip de sonra gözlerinizin alışması gibi."

Bu sessiz odadaki deneyimin bazı kimselerin hoşuna gitse de bazılarında aynı etkiyi yaratmayabileceğini söyleyen Suedfeld, “Odada en uzun süre kalan kişi, en fazla bir saat dayanabilmişti. Çok kalırsanız çıldırırsınız. Tükürüğünüzü yutmak bile çok sesli gelir insana" diyor.

Microsoft, şu an adını dahi bilmediğimiz teknolojileri dışında yapay zeka asistanı Cortana’nın 3 boyutlu sesini ve HoloLens gibi teknolojilerini burada test ediyor.