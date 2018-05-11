Microsoft, PC Oyunları Hediye Etmenize İmkan Veriyor

Microsoft yeni bir karar ile dijital hediye programını PC oyunlarını da kapsayacak şekilde genişletti. Artık dijital ortamlarda Microsoft tabanlı oyunları, son derece pratik bir şekilde sevdiklerinize hediye edebileceksiniz.

Bildiğiniz üzere oyun sever bir insanı en çok sevindirecek hediyelerin başında, tabii ki güzel bir konsol ya da bilgisayar oyunu geliyor. Günümüzde her türlü dijital içeriğin artık online ortamlarda satıldığı düşünülürse bu hediyeyi fiziksel olarak vermenin, biraz eski kafalı bir yaklaşım olacağını kabul etmek gerekiyor.

Bu konuda bir adım atmak isteyen Microsoft ise halihazırda bulunan dijital hediye programını, bilgisayar oyunlarını da karşılayacak şekilde düzenleme yoluna gitti. Hatta bu skalayı öyle bir genişletti ki artık hediye göndermek istediğimiz arkadaşımıza sadece bir oyun değil, oyun içi kostümler temalar ve ekstra haritalar dahi hediye edebileceğiz. Aslında bu, çok da çarpıcı bir yenilik olmasa da Microsoft gibi bir şirketin, çağın gerekliliklerini kabul ederek bu yola dahil olması oldukça iyi bir haber.

Tabii işin içinde Microsoft varsa bazı disiplin kuralları da firma ismiyle beraber geliyor. Bu kurallardan en önemlisi şöyle: Oyuncular, daha önce satın aldıkları bir oyunu doğrudan arkadaşlarına gönderemiyor. Bununla ilgili açıklama yapma gereği duyan Microsoft: 'Bu bir paylaşım programı değildir. Bizim amacımız arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize dijital bir hediyeyi en pratik ve en teknolojik yollarla hediye etmeniz yönünde.’ açıklaması ile bu konuda taviz vermeyen bir tutumda olduklarını net olarak belirtti. Bir diğer kuralımıza gelirsek büyük ihtimalle işin bir şekilde ticarete dökülmesini önlemek adına, ‘1 kişi 14 gün içerisinde en fazla 2 oyun hediye edebilir.’ kuralı.

Bunu nasıl yapacağınıza gelirsek yapmanı gereken tek şey, Microsoft’un ‘Buy as gift’ (Hediye Olarak Alın) sekmesine girerek hediye göndermek istediğiniz arkadaşınızın e-mail adresini girmekten ibaret.