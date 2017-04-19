Microsoft, Şifre Kaosuna Son Veren Bir Uygulama Geliştirdi!

Microsoft'un kimlik doğrulama uygulaması ile yaptığınızda işlemlerde artık zamandan önemli ölçüde tasarruf etmeniz mümkün.

Microsoft'un yeni kimlik doğrulama uygulaması(Microsoft Authenticator), oturum açma işlemleri için şifreleri devre dışı bırakıp zaman tasarrufu gerçekleştiriyor. Microsoft sözcüsü, uygulamanın “Sürecin standart iki adımlı doğrulamadan daha kolay ve bir şifreden çok daha güvenli olduğunu" iddia etti.

Şirket, kullanıcıların Microsoft hesabı kullanan herhangi bir ögede şifre girmeyi atlamasına olanak tanıyan ve telefonla oturum açmaya izin veren uygulamayı etkinleştirdi. Bu mimari, Google'ın oturum açma işlemi ile benzerlikler gösteriyor ve kimliğinizi doğrulamak için bir mobil uygulama (Android, iOS, Windows Phone) kullanıyor. Hesabınızı uygulama ile kurduktan sonra ayarlar menüsünden telefonla oturum açmayı etkinleştirin ve mobil cihazınız yardımıyla masaüstünüzde oturum açın. Telefonunuza giriş işlemini onaylamak için bir bildirim gönderilecek. Bildirimi onayladıktan sonra Microsoft ile ilgili tüm işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebileceksiniz.