Microsoft, Eğitim Odaklı "Chalkup" Uygulamasını Satın Aldı

Microsoft, "Slack" benzeri iş birliğine olanak sağlayan programları satın alarak ekibini güçlendiriyor.

Son zamanlarda çok fazla iş birliği uygulaması girişimi ortaya çıkarken, bunlardan sınıflarda kullanılmaya uygun tasarlanmış olan Chalkup, Microsoft tarafından satın alındı. Microsoft bu satın almayı yaptıktan sonra, kendilerinin geliştirdiği "Eğitim İçin Microsoft Takımları" adlı uygulamada yer alan bazı özelliklerin Chalkup'a dahil edileceğini açıkladı.

Chalkup, öğrencilerin ve öğretmenlerin ödevlerini paylaşabileceği, ders konularını tartışabileceği bir platform. Şirket, ABD'deki üniversite öğrencileriyle lise öğrencilerinin de birbirlerine destek olmalarını sağlıyor. Bununla birlikte Chalkup, Microsoft'un Office programlarına ücretsiz bir alternatif olma yolunda ilerliyordu. Bu tehlikeyi fark eden Microsoft, tehlike henüz büyümeden satın almayı gerçekleştirdi ve güçlerini birleştirmeyi sağladı. İki ürün ayrı ayrı varlıklarını sürdürselerdi, rekabetten dolayı kullanıcılar zor durumda kalabilirdi. Fakat bu satın almadan sonra Chalkup'ın yola daha da güçlü devam edeceği söyleniyor.

Chalkup'un CEO'su Justin Chando yaptığı resmî açıklamada "Farklı sınıflardaki öğrencilerin birbiriyle iletişime geçmesi, öğrencilerin iş birliği yapması gibi konularda Microsoft ile aynı şeyleri düşündüğümüzü fark ettim. Uygulamamı gördüklerinde heyecan duyacaklarını ve bir birliktelik söz konusu olacağını tahmin ediyordum. Kullanıcılarımızın gelecekte çok daha iyi bir programla karşılaşacaklarından eminim. Bizler de onlar kadar heyecanlıyız." dedi.

İlerleyen süreçlerde Microsoft'un birçok özelliği, Chalkup'a dahil edilerek kullanıcı deneyimi güzelleştirilecek. Ayrıca öğretmenlerin, öğrencilerinin yaptıkları ödev ve projelere geri bildirim sağlayabilme özelliği de yenilikler arasında.

Chalkup yazılımı 30 Haziran 2018'e kadar kullanılmaya devam edecek. Ardından yazılım, Microsoft Teams adı verilen yazılımın içine entegre edilerek yoluna orada devam edecek. Chalkup, çok büyük bir yazılım şirketi değildi ve çok fazla yöneticisi yoktu. Bu yüzden de gelecek vaad eden bir proje olarak görülüyordu. Ancak geçen sürede yazılımın gerçekten çok başarılı olduğu görüldü ve birçok firmadan teklifler yağdı. (Google'ın da teklif götürdüğü söyleniyor) Yatırımcılar, Microsoft'un satın almasının Chalkup için çok güzel bir sonuç olarak nitelendirdi.