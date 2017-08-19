Microsoft, Skype Preview'e Cortana'yı Ekliyor!

Microsoft, akıllı asistanı Cortana'yı Skype Preview'e getiriyor ve Skype Preview beraberinde bir çok özelliğe sahip.

Google'ın Allo'ya entegre ettiği yapay zekasını ilgi çekici buluyorsanız, Microsoft'un da yakın zamanda sizi etkileyeceğini söyleyebiliriz. En son güncelleme ile Skype Preview'e, Microsof'tun akıllı asistanı Cortana geliyor.

Skype Preview'e gelen yeni özellikler elbette yalnızca Cortana ile sınırlı olmasa da, Cortana özelliği şu an için yalnızca ABD kullanıcıları için geçerli. Zaten bu tarz büyük değişiklikleri veya yenilikleri ilk olarak ABD'de, sonrasında Avrupa'da, ardından ise dünyada görmeye alıştık. Ayrıca Cortana ile Skype Preview, sorabileceğiniz birçok soruya istediğiniz yanıtları bulabiliyor.

Cortana her ne kadar ABD ile sınırlı olsa da, tüm dünyadaki kullanıcıların yararlanabilecekleri bir takım yeni özellikler de mevcut. Bunlar:

Panoromik fotoğraflar ve paylaşım imkanı

Sprinkles'e istediğiniz fotoğrafları ekleyebileceksiniz

Cortana (şu an için yalnızca ABD için geçerli)

Genel performans ve güvenilirlik iyileştirmeleri

Tahmin edebileceğiniz gibi Skype Preview, Microsoft'un Skype'a getireceği en yeni özellikleri test ettiği bir diğer uygulamasıdır. Yani bu uygulama sayesinde Skype'a gelecek yeniliklerden haberdar olabilir ve ilk olarak deyebilirsiniz.

Skype Preview uygulamasını aşağıdaki butonu kullanarak Google Play Store'dan indirebilirsiniz.