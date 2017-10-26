Bir internet siteniz var ve ne durumda olduğunu merak mı ediyorsunuz? Microsoft’un Sonar’ı imdadınıza yetişiyor.

İnternet, fikirleriniz için tüm dünyaya kapı açan en kilit modern teknolojidir. Ancak rekabet ortamı çok çetindir ve güvenlik önlemleri yetersiz kalabilir. Bir internet sitesi açmak, günümüz koşullarında Facebook’ta profil oluşturmak kadar basit aslında. Peki sürekliliği sağlamak ve geniş takipçi kitlesine seslenmeye devam etmek? İşte en zor olan kısım da bu zaten.

Microsoft, tarayıcı teknolojileri konusunda geri kalmış bir firma olabilir. Ancak internetin küreselleşmesi için yapılan çalışmaların mimarlarındandır. Internet Explorer’ı tarihe gömen firma, Windows 10 işletim sistemiyle birlikte Edge markasını çıkarttı. Şirket, bu marka bünyesinde küresel ağa dahil olmak isteyenlere de güzel hizmetler sunuyor.

Microsoft Edge'i kuranlar, internet sitesi projelerini güvenlik ve performans konusunda test etmek için yeni bir araca kavuştular. Sonar aracı, açık kaynak şeklinde yayınlandı ve site geliştiricilerini büyük bir külfetten kurtarmış oldu.

Haziran ayında ortaya çıkan bu güzel proje, artık tüm internet sitesi sahiplerine ve projesini test etmek için platform arayanlara açık. Microsoft ise internet geliştiricilerini, Sonar’ı daha verimli hale getirmeye davet ediyor.

İnternet sitesi projenizin URL’sini Sonar’a giriyorsunuz ve sistem erişilebilirlik, iş ortaklığı, performans, güvenlik ve web uygulamaları gibi farklı kategorilerde teste başlıyor. Tarama işlemi tamamlandıktan sonra bulunan hatalar listeleniyor ve neyin yanlış gittiği açıklanıyor. Bu aşamadan sonra proje sahipleri hatayı çözme odaklı işlerinde zaman kazanıyorlar.

Microsoft’un Sonar hizmetine ulaşmak için şuraya tıklayabilirsiniz.