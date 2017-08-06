Microsoft, Spotify'ın Xbox One'a Geleceğini Doğruladı!

Spotify uygulamasının Xbox One'a geleceği yönünde söylentiler vardı fakat Microsoft gecikmeden bu söylentilerin doğru olduğunu onayladı.

Oyuncuların en sevdikleri şeylerden biri de oynadıkları oyunun yanısıra arkaplanda diledikleri müziği dinlemektir. Playstation sahipleri zaten bu özelliği kullanıyorlardı fakat Xbox kullanıcıları için aynı şeyden söz edemiyorduk. Ancak son birkaç günden beri Spotify'ın Xbox One'a geleceği yönünde söylentiler vardı. Microsoft çok fazla söylentilerin ilerlemesine izin vermeden Spotify'ın Xbox One'a geleceğini doğruladı.

Bir toplantı sonrasında Reddit kullanıcıları tarafından ulaşılan görüntülerde açık bir şekilde Xbox One'ın Spotify'a sahip olduğunu görüyoruz. Bu yüzden resmi tanıtımın gerçekleşmesi oldukça yakındır. Bununla birlikte Xbox kullanıcıları Playstation kullanıcıların sahip olduğu özelliklerden birine kavuşacakken, Playstation 4'ün 2 yıllık anlaşmasının bitmesine epey az kaldığını belirtebiliriz.

Spotify, geçtiğimiz aylarda Windows Store'da ilk kez yerini almıştı, ancak global bir Windows uygulaması olmadığından Xbox One üzerinde çalışamıyordu. Artık bu sürecin sona ermesine gerçekten az bir süre kaldığını söyleyebiliriz.