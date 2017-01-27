Microsoft, Üst Seviye Bilgisayarları ile Apple'a Savaş Açtı!

Microsoft’un yeni Windows masaüstü ve dizüstü bilgisayarları, Apple’ın üst seviye iMac ve MacBook’larına iyi bir alternatif sunuyor.

Microsoft, bir süre satışa çıkardığı üst seviye Windows bilgisayarlarıyla Apple’ın Mac’lerine adeta savaş açmıştı. Ve yapılan açıklamalara göre Surface Book ve Surface Studio adındaki bu iki üst seviye Windows bilgisayar, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Apple’ın pazar payının azalmasına neden oldu.

Yıllardır Windows masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, Apple’ın iMac ve MacBook’larının daha uygun fiyatlı alternatifi olarak görüldüler. Windows bilgisayar üreticileri, hep alüminyum yerine plastik bir kasaya sahip olan ve tasarımın ikinci planda olduğu nispeten ucuz İşte Microsoft da tam olarak bu algıyı ortadan kaldırmak için -ve tabii ki pastadan pay almak için- bu yeni üst seviye Windows bilgisayarlarını piyasaya sürdü.

Surface Book, MacBook ve MacBook Pro’ya rakip bir dizüstü bilgisayarken Sufarce Studio ise iMac’e rakip bir all-in-one masaüstü bilgisayar. Surface Book’un MacBook ve MacBook Pro kadar şık ve hafif olmasının yanı sıra, daha da güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik dokunmatik ekran ve tablet olarak kullanma gibi özellikler Surface Book’ta da mevcut. 2.999 dolarlık Surface Studio ise katlanabilen bir ekrana sahip ve ekran katlandığında dokunmatik ekran özelliği devreye giriyor.