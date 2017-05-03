Microsoft'tan beklenen açıklama geldi. Apple Mac Pro'ları tahtından indirecek Surface Laptop'lar duyuruldu. Cihazın özelliklerine göz attık.

Bir kaç sene öncenin en popüler cihazları olan dizüstü bilgisayarlar, son zamanlarda gündemden düştüler. Bilgisayar satın alımları telefonlarla birlikte düşüşe girerken, kullanıcılar ya telefon alıyorlar ya da oyun bilgisayarı gibi güçlü masaüstü sistemleri tercih ediyorlar. Oyun için tasarlanmış dizüstü bilgisayarların fiyatının çok yüksek olması, kullanıcıların gerek olmadıkça dizüstü bilgisayarlardan uzaklaşmasını sağladı.

Dizüstü bilgisayarların bu kötü gününde Microsoft yeni dizüstü bilgisayarını resmi olarak tanıttı. “Surface Laptop” olarak adlandırılan dizüstü bilgisayar, Apple’ın tasarım konusundaki başarısını elinden alacak gibi duruyor.

13.5 inçlik ekrana sahip Surface’in 4 farklı renk seçeneği bulunuyor. Platin, bordo, kobalt mavisi ve grafit altın renk seçenekleri sunan Microsoft, ne yazık ki bu renkleri yalnızca i5 256 GB modelleri için sunuyor.

Surface Laptop’un özelliklerine baktığımızda, Intel Core i5 veya Core i7 Kably Lake işlemciler görüyoruz. 13.5 inçlik 2256 x 1504 piksellik ‘pixelSense’ ekranı bulunan dizüstümüzün, 4/8/16GB RAM seçenekleri bulunuyor. Harddisk yerine SSD ile gelen Surface Laptop’lar, 128/256/512GB depolama alanlarından birini tercih etmenizi istiyor. Bilgisayarın batarya süresine baktığımızda, kullanıcıları uzun süre mutlu edecekmiş gibi duruyor. Zira Surface Laptop’ta 14.5 saatlik pil ömrü bulunduğu açıklandı. Üstelik bu 14.5’luk saatin video oynatma yoluyla test edildiğini belirtelim.

Microsoft Surface Laptop Özellikleri

13,5 inç, 2256 x 1504 'PixelSense' Ekranı (201 PPI)

1 adet USB-A 3.0 bağlantı noktası

Mini DisplayPort

2,76 lb/1.25 kg

3:2 en / boy oranı

Intel Core i5 / Core i7 Kaby Lake ailesi işlemci seçenekleri

Intel HD 620 (i5)/Iris Plus 640 (i7) grafik kartı

4/8/16 GB RAM

128/256/512 GB SSD

14.5 saat pil ömrü (video oynatma yoluyla test edilmiştir)

Dolby Premium ses

Platin, bordo, kobalt mavisi ve grafit altın renk seçenekleri ile gelir. (Bu renkler yalnızca i5 256GB modelinde bulunur.)

Cihazın Eksiklikleri

Dizüstü bilgisayarın bütün özellikleri hoş gözüküyor ancak bunlar arasında birkaç tanesi eksik kalmış gibi gözüküyor. Bilgisayarda yer alan grafik kartı seçenekleri kullanıcıları pek memnun etmeyecek gibi duruyor. i7 ile gelen grafik kartı bir nebze kabul edilebilir olsa bile Intel HD 620 grafik biriminin böyle bir bilgisayara yakışmadığını düşünüyorum.

Bu önemli detayın dışında cihazda USB-C bağlantı noktasının bulunmaması, biraz saçma gözüküyor. 2017 yılında olduğumuzu düşünürsek ve birazdan cihazın fiyatını öğrendiğinizde, USB-C noktasının olmaması sinirleri bozabilir.

Geldik en önemli konulardan birisine. Microsoft Surface Laptop’un fiyatına baktığımızda 999 dolarlık bir fiyatlandırma görüyoruz. Bu fiyat, cihazın donanımına göre değişecek elbette. Ülkemiz bazında tutarın çok yüksek olduğunu görsek de, dünya genelinde yakın bir zamanda Apple’ın Mac Pro’ları yerine Microsoft’un Surcafe Laptop’larını görebiliriz.