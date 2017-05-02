Microsoft'un Dizüstü PC Sektöründe Dengeleri Sarsacağı Yeni Canavarı Sızdırıldı!

Microsoft her ne kadar sektöre geç adım atsa da, dizüstü bilgisayar tarihinin geleceğini kökten değiştirebilecek cihazlar üstünde çalışmaya devam ediyor. Onlardan en yenisi ise Microsoft Surface.

Microsoft'un "Surface Laptop" olarak adlandırılan yeni Surface modeli, resmi tanıtımının sadece bir gün öncesinde internete sızdırıldı. Sızıntı sayesinde cihazın donanım ekran boyutu, Windows sürümü ve pek çok detay ortaya döküldü.

Microsoft Surface 13,5 inçlik ekrana sahip açılır-kapaklı bir cihaz olacak, ayrıca standart bir dizüstü bilgisayardan farklı yeteneklere sahip. Söz konusu dizüstü bilgisayalar, Windows 10 sürümü Windows 10 S ile birlikte paketlenecek ve platin, bordo, kobalt mavisi ve grafit altın renk seçenekleriyle tüketicinin beğenisine sunulacak.

Sızan verilere bakarsak dizüstü bilgisayar, 3 veya 4 girişe sahip olacak. Bir adet USB portu, bir adet DisplayPort ve kulaklık girişinin yeni Surface'i desteklemesine kesin gözle bakılıyor. Cihazda bir adet SD kart yuvası bulunması da hiç sürpriz olmayacak.

Surface, Windows 10 S ile yüklenmiş olarak gelmiş olsa da, kullanıcılar Windows 10 Pro'ya yükseltme yapabilecek. Microsoft'un geleneksel dizüstü bilgisayar dünyasında adım atmasının oldukça çarpıcı olduğunu düşünüyoruz. Zira Surface yeniliklere kapı açan bir mimari, lakin şu ana kadar söz konusu özellik ile pek karşılaşmamıştık.

Microsoft'un bu cihazı eğitim organizasyonunda resmen açıklaması bekleniyor. Surface'in öncelikli amacı, öncülerinden ilham alarak mevcut teknolojinin birkaç tık üstünü inşa etmek...