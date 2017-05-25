Microsoft, Surface Pro 4 Tabletlerinin Fiyatını Düşürdü

Surface Pro 5'in çıkmasına az kalmışken Microsoft bir önceki seri olan Surface Pro 4'ün fiyatlarını düşürdü.

Bildiğiniz gibi Microsoft, geçtiğimiz günlerde yeni Surface Pro tabletini duyurmuştu ancak mevcut Surface Pro modellerinde beklediği başarıya ulaşamadığı için elindeki stokları eritme durumunda kaldı. Bunun için önemli miktarda indirime giden Microsoft, 15 Haziran arefesinde satışa çıkacak olan yenilenmiş Surface Pro 4 ailesinden önce mevcut Surface Pro 4'lerin fiyatında ciddi bir değişiklik yaptı. Özellikle fiyatı açısından eleştirilerin hedefi olan Surface Pro ailesi, böylelikle biraz daha cezbedici bir fiyatla karşımıza çıkıyor.

Bu sırada yeni Surface Pro yerine Surface Pro 4 almak isteyenler için de indirim yapıldığını belirtelim. Surface Pro 4 modellerinin indirimli fiyatları şöyle;

Microsoft Sitesindeki Fiyatlar



Pro 4 - Intel Core m3, 4 GB RAM, 128 GB SSD (kalemsiz) - $699 ($799'dan düştü)

($799'dan düştü) Pro 4 - Intel Core i5, 4 GB RAM, 128 GB SSD - $849 ($999'dan düştü)

($999'dan düştü) Pro 4 - Intel Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD - $999 ($1,199'dan düştü)

($1,199'dan düştü) Pro 4 - Intel Core i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD - $1,399 ($1,599'dan düştü)

Açıkçası Microsoft'un beklenenden pahalıya satışa sunduğu Surface ailesi yapılan indirimlerle bir anlamda nefes almış oldu ancak yine de yeni gelecek Surface modellerini düşünürsek hala Microsoft Surface ailesinin 'ateş pahası' olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Microsoft'un Surface ailesini ne yazık ki ülkemizde henüz satışa sunmadığını da belirtelim.