Microsoft’ta Tarihi Hamle: Windows Phone’un Sonu Geliyor

Android ve iOS işletim sistemleri arasında iyice silikleşen Windows Phone’dan ümidi Microsoft da kesmiş durumda.

Uzun yıllardır potansiyeli çok yüksek bir işletim sistemi unvanına sahip olsa da yıllar geçtikçe Android ve iOS’un arasında ezilen ve neredeyse unutulmaya yüz tutan Windows Phone, Microsoft tarafından da artık ‘istenmeyen adam’ ilan edilmiş durumda. Microsoft, ‘yeter artık, Windows Phone’la uğraşmak istemiyoruz’ gibi bir açıklama yapmamış olsa da bazı detaylar, şirketin iyiden iyiye Windows Phone’dan ümidini kestiğini gösteriyor. Halbuki aşağıda da paylaştığımız haberde olaylar hiç de böyle görünmüyordu...

Ortaya çıkan son SEC belgesi, Microsoft’un gelecek planlamasında Windows Phone’un yer almadığını net şekilde ortaya koyuyor. İkinci mali çeyrek raporlarda Windows Phone görülüyor olsa da üçüncü mali çeyrek için hazırlanmış SEC belgesinde Windows Phone’a yer verilmemiş.

Bu başarısız hamlenin ardından Microsoft tekrar bir mobil işletim sistemi üzerine kafa yorar mı dersiniz? Bence minik bir toplantıda dahi adı geçmez. Zaten şirketin CEO’su Satya Nadella da Microroft’un bu pazarda oldukça pasif kaldığını ve bunun psikolojik çöküntüsünü yaşadığını belirtmişti. Bu sebeple Microsoft’un artık en iyi bildiği şey olan Windows 10 üzerinde yoğunlaşacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.