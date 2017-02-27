Microsoft, Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcılarını Windows 10'a çekebilmek için "baskıcı" olarak nitelendirebilecek politikalar uygulamıştı. Huylu huyundan vazgeçmemiş gibi.

Microsoft, internetten yazılım yüklemenizi engellemek için tasarlanmış Windows 10 Creators Update'e bir son dakika sürprizi(!) ekledi. MSPoweruser'e göre, Windows 10'un son beta sürümü, yalnızca Windows Mağazası'ndan indirilen uygulamaların kullanımına izin veriyor. Kötü niyetli uygulamaların yüklenmesini önlemek için bir aile bilgisayarında kullanılması yararlı bir özellik gibi görünse de, Windows işletim sisteminin “95” sürümünden beri süregelen tüm geleneklerine aykırı bir ikilemle karşı karşıyayız.

Söz konusu yapı, Apple'ın macOS ile sunduğu özelliklere benzer bir güvenlik özelliği. Microsoft'un yaklaşımı şimdilik kullanıcıların nabzını ölçmek yönünde ve deneme amaçlı bir "opsiyon" konumunda. Ayarlardan kapatılabilse de Microsoft'un gelecek planları ile yüz yüze olduğumuzu düşünüyoruz. Lakin Windows 10 ile böyle bir politika güdülmesi hiçbir şart altında mantıklı değil. Bilişim otoritesi ve Epik Games kurucularından Tim Sweeney, şirkete kısa süre önce ağır sözler sarf etmişti. Sweeney, Windows 10 Oyunları yaklaşımları için defalarca kez Microsoft'u sert bir dille eleştirmiş ve şirketi, “rekabet karşıtı” ve “kullanıcı aleyhine çalışan bir firma” olarak nitelendirmişti. Windows 10'un "deneme amaçlı" son biçimi Sweeney'in eleştirilerinin daha da üst seviyeye taşınmasına sebep oluyor.



Windows 10, Google Chrome'un Google sayfasından yüklemesine izin vermiyor gibi

Microsoft şu anda işletim sisteminin klasik masaüstü uygulamalarını yüklemesini engelleyecek yeni bir "Windows 10 Cloud" sürümünü test ediyor. Ancak sızdırılan görsel fazlasıyla can sıkıcı. Microsoft Windows, Apple iOS, Android OS ve macOS'un en eleştirilen yönlerinin bir tezahürü gibi.