Microsoft, Gerçek Zamanlı Yapay Zeka İçin Donanım Oluşturdu!

Microsoft, yapay zekanın verilere daha hızlı tepki vermesini sağlayan güçlü bir donanım oluşturdu.

Yapay zeka, genellikle edindiği bilgilere birkaç saniye içinde tepki verir. Örneğin; güvenlik gibi bir konuda yapay zekanın davetsiz misafiri gördüğünde hemen bize haber vermesini isteriz. Microsoft da bunu bildiği için gerçek zamanlı bir yapay zeka vaat eden Project Brainwave’yi tanıttı. Microsoft’un yeni yapay zeka donanımı, Intel’in yeni Stratix 10 FPGA çipleri sayesinde 39.5 teraflopluk işlem kapasitesine sahip. Bu nedenle karmaşık yapay zeka işlemleri, 1 milisaniyeden daha düşük bir gecikme ile gerçekleşebiliyor.

Sistem, sabit kodlar içeren rakiplerine karşı çok daha esnek bir yapıda. Oluşturulan donanım, Microsoft’un kendi yapay zekasının yanı sıra, Google’ın TensorFlow’unu ve diğer sistemlerini de çalıştırabiliyor. Project Brainwave sayesinde istediğiniz gibi bir ‘makine öğrenme sistemi’ oluşturabilir ve gerçek zamanlı olarak çalıştırabilirsiniz.

Microsoft, Project Brainwave'i kendi Azure bulut servisi üzerinden kullanıma sunmayı planlıyor. Sisteme büyük bir ilgi olacağının garantisi yok fakat Microsoft’un Google, Facebook ya da diğer büyük şirketlere yapay zekada meydanı boş bırakmak istemediği belli oluyor. Microsoft, yapay zekanın nasıl çalıştığını bilen ve kontrol etmek isteyen şirketlerin Azure’ye akın edeceklerini iddia etti.