Windows 10’a Gelecek Dev Güncellemede Göze Çarpan 7 Yenilik!

Geçtiğimiz mayıs ayında yeni bir Creators Update geleceğini yayımlayacağını söyleyen Microsoft, sonbaharda PC’lerimizin çehresini değiştiriyor. Heyecan verici yenilikleri sizin için listeledik.

Kısa bir süre önce yayımlanan Creators Update ile Windows 10 kullanıcıları derin bir oh çekti. İşletim sistemi donanım dostu, stabil ve daha kullanışlı bir yapıya büründü. Bu sonbaharda güncellemenin bir devamının yolda olduğunu doğrulayan Microsoft, daha büyük yenilikler geleceğini belirtiyor.

1. Kişilerim:

Daha sosyal Windows 10’un vakti gelmişti doğrusu. Bu özellik sayesinde sohbetlerimize, kişilerimize, e-posta görüşmelerimize görev çubuğundan hızlıca ulaşabileceğiz. Ayrıca listedeki kişilerle dosya paylaşımlarını doğrudan yapabileceğiz. Bu özellik ile aynı anda en fazla 3 kişi arayabileceğiz.

2. Bulut Panosu:

Bu özellik, kullanıcılara cihazdaki ögeleri diğer cihazlarla paylaşma işleminizi kolaylaştıracak. Telefon, tablet ve PC’ler arasında dosya transferi bulut sistemiyle çok daha kolay olacak.

3. Photo Story Remix:

Kullanıcıların cihaz galerisindeki resimlerle kısa videolar oluşturmasına izin veren özellik, Google Fotograflar’ın içinde gömülü olan asistana direkt rakip olarak geliyor.

4. Batarya ömrüne iyileştirmeler geliyor:

Yeni güncellemeyi alacak cihazlar, kullanıcının pil ömründen tasarruf etmek için önceden belirlenmiş farklı modlar arasında geçiş yapabilmesini sağlayacak.

5. Kaldığınız yerden devam edin:

Kullanıcıların daha önce çalıştıkları, kendi iPhone ve Android sistemlerindeki siteleri ve belgeleri açmalarını sağlayan özellik, hayat kurtaracak yeniliklerden birisi.

6. Zaman Çizelgesi:

Bu özellik, kullanıcıların PC'lerinde en son hangi dosyalar ve uygulamaları çalıştırdıklarını görmelerine izin verecek. Ayrıca tamamlanmamış görevlere devam etmeye yardımcı olacak.

7. Bir oh daha çektiren tasarım yeniliği Fluent Design:

Microsoft, Fluent Design adlı yeni bir tasarım dili oluşturdu. Güncelleme; yaratıcı, basit, tutarlı, sinematik, ilgi çekici, uyarlanabilir ve gösterişli tasarımla Windows 10’un tüm görünümünü değiştirecek.

Windows 10 Fall Creators Update güncellemesinin son kullanıcılara ne zaman ulaşacağı belli olmasa da, Eylül 2017, bu güncelleme için en ideal tarih olarak göze çarpıyor.