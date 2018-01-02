Microsoft, Internet Explorer yerine projelendirdiği ve ısrarla arkasında durmaya devam ettiği Microsoft Edge ile ilgili yeni bir karşılaştırma videosu yayınladı.

Tarayıcı pazarındaki prestijini ve yerini çok zaman önce Mozilla Firefox ve Google Chrome'a kaptıran Microsoft, tarayıcısının kalitesinden fazlasıyla emin. Microsoft'un yeni yayınladığı karşılaştırma videosu 3 ayrı tarayıcının, tam şarj olmuş 3 ayrı bilgisayarda aynı anda video açılması ve hangi tarayıcının daha iyi bir güç tüketimine sahip olduğunun test edilmesine dayanıyor.

Yapılan teste göre, bu 3 tarayıcı arasından en iyi güç tüketimine sahip olan Microsoft Edge olarak görülüyor. Videolar başlatıldıktan 16 saat, 8 dakika ve 33 saniye sonrasına kadar dayanmış Edge. İkinci sırada ise 13 saat, 31 dakika ve 57 saniye ile Chrome yer alıyor. Mozilla Firefox ise 9 saat, 52 dakika ve 22 saniye ile son sıraya demirlemiş.

İşin açıkçası Microsoft Edge'in yerden yere vurulduğu kadar kötü bir tarayıcı olmadığını, aksine gayet şıklı ve hızlı olduğunu kabul ediyorum. Ama Microsoft'un anlamadığı şey, saniyelik farkların, güç tüketiminin yerine, kullanıcıların deneyimlerini kendilerine göre şekillendirebildikleri tarayıcılardan hoşlandığı... Doğru düzgün bir eklenti ve tema desteği, kullanıcı deneyiminin özelleştirilebildiği bir tasarımı seçmedikçe, Microsoft'un "Ya siz kullanmıyorsunuz ama vallahi de billahi de hızlı ya!" şeklinde argümanlarla Edge'i layık olduğunu düşündüğü yere getiremeyeceği aşikar.

Siz neler düşünüyorsunuz? Edge sizce başarılı bir tarayıcı mı? Eğer Edge'i kullanmıyorsanız tercih etmeme sebepleriniz nelerdir?