Microsoft, iMessage'ı Windows 10'a Getirmek İstiyor!

Bir röportaj sırasında iMessage desteğini 'Telefonun' uygulaması ile Windows'a getirmek istediklerini söyleyen iki Microsoft sözcüsü, bunun için Apple ile birlikte çalışmaya çok istekli olduklarını dile getirdiler.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, bu yılki Build geliştiriciler konferansında bir sürpriz yaparak Android ve iOS akıllı telefonların Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarla daha iyi etkileşimli çalışmasını sağlayan ‘Telefonun’ uygulamasını ortaya çıkardı. Bu uygulama, telefonunuzda bulunan fotoğrafları, mesajları ve dahasını doğrudan bilgisayarınızda kontrol etmenizi ve düzenlemenizi sağlıyor.

Fakat konu iOS ekosistemindeki akıllı telefonlar olunca önemli bir sıkıntı bulunuyor; iMessage desteği. The Verge’e kapsamlı bir röportaj veren Microsoft yetkilileri Joe Belfiore ve Shilpa Ranganathan, Telefonun uygulamasına bazı özellikleri getirmenin diğerlerinden daha zor olduğunu söyledi ki iMessage uygulaması da bunlardan biri.

Ranganathan, Microsoft olarak iMessage desteğini Telefonun uygulamasına getirmek için Apple ile birlikte çalışmaya çok istekli olduklarını söylerken, iMessage desteğini uygulamaya eklerken bunu Apple ekosistemine saygılı bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi. Fakat henüz ne Microsoft söz konusu ortaklık için Apple’ın kapısını çaldı, ne de Apple’ın böyle bir ortaklığı kabul edip etmeyeceği biliniyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse Telefonun uygulamasına iMessage ve diğer özelliklerin gelmesi, iPhone kullanıcılarının telefonlarına bilgisayarları üzerinden daima bağlı kalabilmesini sağlar. Bu da Apple’ın çok istediği bir şey değil. Apple, telefonlarına bilgisayarları üzerinden bağlanmak isteyen müşterilerine Windows 10 desteği sunmaktansa bir Mac satmayı tercih ediyor.

Bu açıklamalardan yola çıkarak Telefonun uygulamasının en azından ilk başlarda Android akıllı telefonlar için iOS cihazlardan daha iyi hizmet sunacağını söyleyebiliriz. Fakat bu durum Apple’ın zerre umurunda değil. Apple, bu tarz bir hizmetten faydalanmak isteyen kişilerin daima kendi ürünlerini kullanmasını tercih ediyor.