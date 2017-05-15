Microsoft’tan Korsan Film İndiren Kullanıcılara Kötü Haber!

Microsoft, Windows 10 için bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor. Bu güncelleme ile birçok torrent sitesine erişim sağlanamayacak.

Microsoft’un son işletim sistemi sürümü olan Windows 10’a çok ciddi bir güncelleme geliyor. Bu güncelleme ile birlikte birçok torrent sitesine ve sitelerden indirilen içeriklere engelleme gelecek.

Öncelikle KickassTorrents, The Pirate Bay ve Kodi gibi büyük siteler üzerinden indirilen ‘illegal’ dosyaları engellemeyi hedefleyen Microsoft, bundan sonra telif haklarının korunması konusunda taviz vermeyeceklerinin sinyalini vermiş oldu. Artık küresel anlamda iyice sertleşen hukuksal düzenlemelerin ardından Microsoft’un aldığı bu karar pek şaşırılacak gibi olmasa da internet dünyasından yükselen sesler pek de hoş değil.

Bazı kullanıcılar, indirmek istedikleri dosyaları alternatif Linux çözümleri üzerinden gerçekleştireceklerini söylüyorlar. Bu da Microsoft’un ezeli rakibi olan Linux’un eline büyük bir koz vereceği anlamına geliyor. Bakalım ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili daha ne gibi gelişmeler yaşanacak.