Microsoft'tan, Kulaklık Girişinin Kaldırılmasına Karşı Çözüm

Teknoloji devi Microsoft, standart kulaklık girişini, mevcut kulaklıkların kullanılmasını sağlayacak şekilde daha ince hale getirmenin muhteşem bir yolunu buldu.

Apple’ın 2016 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 7 ve 7 Plus, 3.5 mm’lik kulaklık girişinin kaldırıldığı ilk cihazlar olmuştu. Firmanın bu tercihi kullanıcılar tarafından her ne kadar tepkiyle karşılansa da, Google ve Huawei, Apple’ın izinden giderek akıma destek verdi. Ancak akıllarda hala bu değişim için hazır olup olmadığımız sorusu var. Çünkü kablosuz kulaklıklar (özellikle Air Pods), fiyatlarıyla cep yakıyorlar.

Gün geçtikçe ufalan elektronik devreler sayesinde tasarlanan telefonların boyutlarında önemli değişimlere gidiliyor. Daha ince gövdeler yapmak bazı donanımlardan fedakarlık yapmayı gerektiriyor ve 3.5 mm’lik kulaklık girişi, kalınlığı dolayısıyla cihazların incelmesine engel oluyor. Bu nedenle biz her ne kadar hazır olmasak da, şirketlerin tercihinin arkasında mantıklı sebepler yattığını görmezden gelemeyiz.

TecSpot tarafından ilk kez ulaşılan bir Microsoft patenti, mevcut kulaklıkların 3.5 mm’lik jaklarına uyumlu ve oldukça ince kulaklık girişini gösteriyor:

Resimde de gördüğünüz üzere söz konusu giriş kullanılmadığı zamanlarda kapalı bir pozisyon alıyor ve kızaklı sistem kulaklık takmak istediğinizde açılıyor. Kulaklık gibi sık kullanılan bir materyal için mekanik önlem almak ne kadar tutarlı olur bilinmez. Diğer yandan söz konusu patentteki Microsoft ibaresi, kaliteli bir iş olduğunu gösteriyor.

Android üreticilerinin de zamanla katıldığı kulaklık girişini kaldırma furyası, böyle bir sistemle geçici olarak bekletilebilir. Bu sırada kablosuz kulaklık donanımlarını üretmek kolaylaşır ve tüketiciler daha ucuza kablosuz kulaklık satın alabilirler.

Böyle bir tasarımın, cihaz gövdesinde oldukça fazla alan kaplayacağını belirtelim. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey standart girişlere nazaran, Microsoft’un patentinin ne kadar alan tasarrufu sağladığıdır.

Geçtiğimiz hafta mobil sektörü artık eskisi kadar önemsemediğini belirten Microsoft, bakalım bir sürpriz yapıp geri dönecek mi?

Kulaklık girişinin kaldırılması ve Microsoft’un söz konusu patenti hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.