Microsoft, Xbox One kullanıcılarına sunduğu ücretsiz hafta sonu kapsamında, 19-22 Nisan tarihleri arasında PUBG’yi ücretsiz olarak sunacak.

Microsoft ve Sony arasında süregelen konsol savaşı büyümeye devam ediyor. Birbirlerine karşı üstünlük sağlamaya çalışan iki firma, bunun için bazı kampanyalarla kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyorlar. Sony’nin oyun konusunda üstün olduğunun farkında olan Microsoft, Xbox Live Gold Free Days ile kullanıcılarına satın almadıkları oyunları deneme fırsatı sunmaya çalışıyor. Önümüzdeki hafta gelecek ücretsiz oyun ise 2017’ye damgasını vuran ünlü battle royale oyunu PUBG oldu.

19-22 Nisan tarihleri arasında Xbox One sahipleri, PUBG’yi tamamen ücretsiz olarak oynayabilecekler. Oyunu oynadığınız bu kısa sürede herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmayacağınızı açıklayan Microsoft, bu sürenin dolmasının ardından oyunu satın almaya karar verdiğinizde, ilerlemenizden devam edebileceğinizi belirtti.

Önümüzdeki hafta perşembe günü başlayıp pazar gününe kadar sürecek olan ücretsiz hafta sonu kampanyasında oyunun ücretinin düşürüp düşürülmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı, ancak kampanyaya özel bir paketin hazırlandığı duyuruldu. Şapka, ceket ve pantolon tarzı kozmetik eşyaların yer aldığı bu pakete, 7 dolar karşılığında sahip olabiliyorsunuz.

Eğer sizler de Xbox One sahibiyseniz ve herkesin konuştuğu PUBG’yi merak ediyorsanız, 19 Nisan’da başlayacak ücretsiz hafta sonunda oyunu deneme fırsatı bulabilirsiniz.