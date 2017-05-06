Microsoft'tan Samsung'a Özel 'Cortana' Geliyor!

Samsung'a özel Cortana sürümüyle birlikte Samsung Galaxy S8 ailesi 3 farklı akıllı asistana sahip olacak.

Son dönemlerde kendi Windows Phone ekosistemi dışında Android ve iOS işletim sistemleri için de uygulama geliştiren teknoloji devi Microsoft, sesli akıllı asistanı Cortana'yı hem Android hem de iOS kullanıcıları için yayınlamıştı. Şimdi ise Google Play Store'da yayınlanan 'Cortana for Samsung' uygulaması, Microsoft'un Samsung'a özel bir Cortana geliştirdiği iddialarını gündeme getirdi.

Android işletim sistemi için geliştirilen Cortana uygulamasıyla 'Cortana for Samsung' başlıklı uygulama arasında herhangi bir farklılık görünmüyor. Öyle ki uygulamanın görsellerinde bile bir Samsung telefon yerine Google Pixel'in kullanıldığını görüyoruz. Bu durumda ise iki soru işareti var:

Görünüşe göre Microsoft, sadece Samsung'a özel daha işlevli bir Cortana üzerinde çalışıyor ya da sesli asistanı Cortana'nın hemen hemen her cihazda iyi performans verebilmesi için her markaya göre Cortana uygulamasını optimize etmeyi planlıyor. Henüz bu sorunun yanıtı yok ancak eğer bir Samsung kullanıcısıysanız bu bağlantıya giderek henüz resmi olarak yayınlanmamış kararsız olan Cortana uygulamasını indirebilirsiniz.