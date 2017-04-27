Windows 10 için yayınlanan Creators Update güncellemesini manuel olarak yüklemek, kararsızlık sorunlarına sebep oluyor.

Microsoft, Windows 10 için Creators Update güncellemesini uzun süre bekletmesine rağmen yayımladı. İşletim sistemini daha stabil ve daha kullanıcı dostu haline getirdi. Güncelleme yayılmaya başladı fakat firma kullanıcıları manuel kurulum yapmamaları, elle kurulumların bazı kararlılık sorunları ortaya çıkaracağı konusunda uyardı.

Microsoft'un program yönetimi direktörü bir blog yazısında, en son güncellemenin oldukça yavaş dağıtılacağını belirtiyor. Çünkü geliştirici olmayan kullanıcıların ciddi sorunlarla karşılaşma ihtimali var. Nedenini derinlemesine anlatmasa da bazı hataların bazı cihazlar için hala çözülemediğini anlayabiliyoruz. Örneğin Bluetooth için Broadcom telsiz kullanan bilgisayarlardan bazıları, bağlantı sorunları yaşamaya başladılar.

El ile güncelleme yükleyen birisi değilsiniz muhtemelen bu sorunlar sizi teğet geçecekler. Otomatik olan başlayan güncellemeden ise çekinmenize gerek yok. Şahsi bir açıklama olacak ama ben gelen otomatik güncellemeyi yükledim, gayet stabil olmasının yanı sıra bilgisayarımın dokunmatik paneli daha düzgün çalışmaya başladı.

Böylesine beklenen ve Windows 10’u uzun yıllar boyunca kullandıracak temel güncellemenin manuel cephesindeki sıkıntılar zamanla düzeltilecektir. Fakat Microsoft’un bu konuda acele ettiğini ve zaten elinde bulundurduğu küresel bilgisayar pazarını memnun etmeye çalıştığını söylemek yanlış olmaz. Biraz daha sakin olurlarsa Windows 10, firmanın tarihi başarısını sürdürmeye devam edebilir.

Microsoft, bu sefer güncellemeeri otomatik olarak yapıyor. Biz de sorunlarla karşılaşma ihtimalinize karşı, güncellemeleri kurmadan bir geri yükleme noktası oluşturmanızı tavsiye ediyoruz.

Uyarıya kulak asmayacağım diyenler manuel güncellemelere buradan ulaşabilirler.