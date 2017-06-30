Microsoft’tan Windows 10’a İndirim Geliyor!

Kendisine yapılan siber saldırılar sonrasında Windows, Windows 10'da indirim gerçekleştirecek gibi duruyor.

Hindistan ve Microsoft, Windows 10 üzerinde anlaşmaya varmak üzereler. Bu noktada Hindistan'daki sistemlerin yüzde 94'ünden fazlası Windows çalıştırıyor ancak işletim sisteminin en güvenli sürümü ve sistemlerini fidye yazılımına karşı koruyan yalnızca küçük bir yüzdelik kısım var.

Hindistan'ın tam olarak istediği şey, daha fazla kullanıcı Windows 10'a geçerek yeni saldırılardan korunacağından dolayı toplu olarak satın alınan ya da yükseltilen Windows 10 sürümü ile hem daha uygun fiyat, hem de daha güvenli bir ortam yaratmak.

Yapılacak indirimin ne kadar olacağı hakkında henüz bir bilgilendirme bulunmuyor ancak Reuters raporuna göre Mayıs ayında gerçekleşen WannaCry saldırısından sonra fiyat indirimi tartışmaları başladı. Hindistan'ın siber güvenlik koordinatörü Gulshan Rai, bir anlaşmaya çok yakın olduğunun ancak yine de Microsoft'un diğer ülkelerle de görüşmelerde bulunabileceğinden dolayı herhangi bir kesinlik olmadığını belirtti. "Birkaç gün içinde detayların gelmesini bekliyoruz. Windows 10 için bir defalık yükseltme teklifi gerçekleşecek ve tüm ülkeler için indirimli bir fiyat olabilecek "dedi.

Windows 10, çıktıktan sonraki ilk 12 ayda Windows 7 ve 8.1 kullanıcıları için ücretsiz bir yükseltme olarak sunulmuştu. Hindistan'da yapılacak indirimin Dünya genelinde de olması bekleniyor ve yakın zamanda bir açıklama duyabiliriz.