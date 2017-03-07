Microsoft'un Xbox uygulaması son derece yetenekli olsa da, karışık arayüzü nedeniyle kullanıcıların başını ağrıtıyor. Microsoft, bu sorunu temelden çözmeye hazırlanıyor.

Microsoft'un Xbox uygulaması başarılı bazı işlevlere sahip: Dahili oyun yaklaşma, oyun modu, Xbox One'dan stream gerçekleştirme... Hepsi potansiyel sahibi ve yetenekli. Maalesef bu uygulamalar öne çıkamıyor zira adeta sosyal medya servislerinin ve reklamların arasında sıkışıp kalmışlar. Neyse ki bu değişmek üzere.

Geçen hafta Microsoft'un gerçekleştirdiği bir sunum, bu problemin üstesinden nasıl gelineceğini ortaya çıkardı. Windows 10 için Creators Update'de, bu ayarlar “Oyun Uygulamasından” sıyrılıyor ve her şeyin bir arada bulunduğu “Ayarlar” sekmesine taşınıyor.

Yeni Ayarlar Menüsünden Bir Fotoğraf - GAME DVR sekmesi

Microsoft'un kıdemli ürün müdürü Peter Orullian konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Tüm ayarları tek potada eriteceğiz ve bunu PC kullanıcıların kolayca yürüyebileceği bir yol haline getireceğiz. Kaos, yerini düzene bırakacak."

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Game Bar sekmesi

Bu gelişmeler Microsoft'un, Xbox isminden ve uygulamasını kullanmaktan vazgeçmesi anlamına gelmiyor. Sadece oyun uygulamasının, gereksiz detaylar arasında sıyrılması için alınan bir tedbir. Yeni ayarlar menüsünde de Xbox ismi ve simgesi bulunacak. Microsoft, haklı olarak marka bilincini canlı tutmaya kararlı.

Orullian, "Game DVR ve Game Bar zaten şimdiden hazır. Bunlara ek olarak Creators Update'te herkesin hoşuna gidecek bir kaç ek uygulama daha olacak ve oyun müdavimleri hiç olmadığı kadar memnun olacak.” iddiasında da bulunuyor.

Ekran sekmesi