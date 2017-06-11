Microsoft’tan Xbox One S İçin İndirim!

Microsoft Xbox'ın dünkü yaptığı açıklamanın ardından Xbox One X, bugün indirime girdi.

Microsoft, Project Scorpio'yu piyasaya sürmeden önce Xbox One S'de indirim yaparak, Xbox One S'in satışlarının artırmayı amaçlıyor. Yazın gelmesiyle insanların daha fazla oyunlara merak salacağı göz önüne alınınca mantıklı bir hareket olabilir.

Xbox'un dün attığı tweete göre, Battlefield 1, Forza Horizon 3 gibi oyunlarda 500GB ve 1TB hard disk alanlarıyla satılabilecek Xbox One S modellerinde, 500GB için 249 dolar, 1TB için ise 299 dolar fiyat biçildi. Bu indirimlerin bir hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Bu yeni fiyatlar, yarınki Microsot'un E3 basın konferansında da doğrulanmış bir şekilde devam edecektir. Ertesi gün (12 Haziran'da) ise Sony E3 karşımızda olacak. Microsoft'un bir gün önce gerçekleşeceği konferansından sonra Sony'nin konferansının olacağı düşünülünce, benzer bir stratejinin de Sony'den gelmesi ihtimali bulunuyor.

Uzun süredir merakla beklediğimiz Project Scorpio da muhtemelen yarın tanıtılacak. Tanıtımdan sonra nihai bir adı ve fiyatı olacağını umuyoruz. Bu fiyatlandırma sonrasında ise Playstation Pro'yla ne denli bir rekabet içerisine gireceğini göreceğiz. Zaten önceki bilgilerden de Project Scorpio'nun özelliklerinin epey iyi olacağını ve (Microst'un vaadi üzerine) en iyi oyun performansına sahip olacağını duymuştuk. Ancak tüm iyi özellikler, iyi bir fiyatlandırmayla desteklenmezse Playstation Pro'ya nasıl kafa tutacağını bilemeyiz.