Microsoft ve BMW yeni bir anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmada ise BMW'nin iDrive sistemini kullanan otomobillerinde Skype for Business yer alacak.

Microsoft, BMW ile olan anlaşmalarını bir adım daha genişletiyor. Yapılan yeni anlaşma ile artık BMW'nin iDrive sistemini kullanan otmobilleri Skype for Business'a sahip olacak. BMW, otomobillerinde Office 365 hizmetlerini sağlayan ilk otomobil üreticilerinden biriydi ve en son özellik, araç sahiplerinin dahili eğlence sistemi aracılığıyla araçlarında Skype toplantıları yapmasına izin verecek.

Sistem, toplantılar için bildirimler tetikleyerek çalışacak ve sürücülerin konferans numarası bilgilerini manuel olarak girmek zorunda kalmadan çalışmalarına izin verecektir. BMW aynı zamanda Microsoft'un Exchange hizmetinden takvimler, kişiler ve yapılacaklar listesi ile daha sıkı bir şekilde bütünleşmeyi hedefliyor. BMW, başlangıçta diğer ülkelere yayılmadan önce Fransa, Almanya ve İngiltere'de Business for Skype özelliğini etkinleştirmeyi planlıyor.

BMW, bu yılın başlarında Microsoft'un Connected Vehicle vizyonunun bir parçası olarak Microsoft'un Cortana dijital asistanını bazı araçlara entegre etmeyi planladığını da açıklamıştı. Ayrıca BMW, sürücülerin yapılacaklar listelerine, hatırlatıcılara, haberlere, olaylara ve diğer Cortana özelliklerine kolayca erişebilmelerini sağlayacak yeni bir pano üzerinde de çalışmalarına devam ediyor.