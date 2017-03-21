Microsoft'tan Yeni Xbox Controller!

Microsoft, Xbox için askeri teknolojiden esinlenilerek tasarlanmış yeni controller'ı duyurdu.

Bu yıl Project Scorpio oyun konsolunu tanıtarak oyun konsolu sektöründe ipleri tamamen eline almak isteyen Microsoft, hali hazırda geçerli olan oyun konsolu Xbox One'a yönelik çalışmalarına da devam etmekte.

İşte bu çalışmalar bağlamında Xbox için yeni bir 'controller' geliştiren Microsoft, yeni controller'ı resmi olarak duyurdu. Xbox tarafından yapılan açıklamaya göre askeri teknolojiden esinlenilerek tasarlanmış olan controller, keskin hatları ve mat dizaynı ile de gerçekten hoş durmakta.

25 Nisan'da satışa sunulacak 'Special edition Recon Tech' kablosuz controller'ın fiyatı 70 dolar olacak.