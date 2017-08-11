Microsoft'tan Yenilenecek XBOX Hakkında Önemli Açıklamalar

XBOX Platform Kurumsal Başkan Yardımcısı Mike Ybarra, bir podcast'te XBOX'un geleceği hakkında çok önemli bilgiler verdi.

Yaklaşık 90 dakikalık doğaçlama yapılan röportaj sırasında Ybrra, iki teknoloji editörü ile birlikte XBOX hakkında açıklamalarda bulundu. Ybarra'ya sık sık merak edilen soruları yönelten editörler, bazı değişiklikler hakkında bilgiler aldılar.

Ybarra, XBOX Başarı Sistemi'nin (XBOX Başarı Sistemi, oyunlarda tamamladığınız görevlerden sonra size bazı başarım rozetleri vererek ödüllendirmesi durumu) yeni özelliklere sahip olacağı hakkında bilgiler verdi. XBOX ekibinin, oyun başarımlarının konseptini kökten değiştireceğini söyleyen Ybarra, bu konu hakkında daha fazla detay vermedi.

XBOX Platform Kurumsal Başkan Yardımcısı Mike Ybarra'nın açıklamaları;

"Şu an ekibimiz, sisteme yapacağımız değişiklikler üzerinde çalışıyor. Yapmak istediğimiz yeniliklerin bir çoğu ufak çaplı olacaklar, ancak aklımızda olan daha büyük ve daha cesur değişiklikler var. Bu durum, şu an anlatabileceğim bir şey değil, ancak şunu söylebilirim ki aklımızdaki yenilikler, temel kavramı değiştiren bir tarzda olacak. Oyun deneyimi konusunda bir oyuncu için daha anlamlı değişiklikler üzerinde çalışıyoruz.

Bir oyuncu oyun içindeyken geçmiş başarımları konusunda diğer çevrimiçi kullanıcılar tarafından kutlanması moral ve motivasyon konusunda oldukça önemli."

İlerleyen günlerde XBOX'un "Fluet Design" isimli daha akışkan bir tasarıma sahip olacağını söyleyen Ybarra'nın yaptığı diğer açıklamalar için siz de YouTube üzerinden yayınlanan podcast'i dinleyebilirsiniz. Yayınlanan podcast'e buradan ulaşabilirsiniz.